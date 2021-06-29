HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Alkollü sürücünün yaptıkları polisi çileden çıkardı: Ciğerlerim yetmiyor abi

Alkollü sürücünün yaptıkları polisi çileden çıkardı: Ciğerlerim yetmiyor abi

29.06.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasında "dur" ihtarına uymayarak 10 kilometre kaçan alkollü sürücü, test yapmak isteyen polise zor anlar yaşattı. Alkollü olduğu ortaya çıkmasın diye hatalı üfleme yapan sürücünün "Ciğerlerim yetmiyor abi" şeklindeki savunması ilginç anlar oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Üniversite Kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve cadde üzerinde drift atan Mürsel Z. idaresindeki otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı. Motorize ekiplerin de katıldığı kovalamaca, 10 kilometre sonra Zeytinköy Mahallesi Vatan Caddesi’nde son buldu.

BİLİNÇLİ HATALI ÜFLEMELER POLİSİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye alkol testi yapmak isteye polis ekiplerinin asıl zorlu mesaisi ise bu dakikadan sonra başladı. Alkollü olduğu ortaya çıkmasın diye ardı ardına hatalı üflemeler yapan alkollü sürücü, polislere zor anlar yaşattı. 3’üncü kez yapılan tekrarda da dilini cihazın ağzına koyan Mürsel Z., sinirlenen polis memuruna karşı kendisini “Ciğerim yetmedi. Abi valla billahi gelmiyor. Gerekli işlemi yapın ama bak görüyorsun, gelmedi işte” seklindeki savunması komik anlar oluşturdu.

"ADAMI HASTANEDEN ALDIK, BUNLAR SUÇ DEĞİL"

Ceza kesilmemesi için polise neden sokağa çıktıklarını anlatmaya çalışan iki arkadaş, “Hastaneden arkadaşı aldık. ATM’ler varmış, oraya gittik. Bak hala arkada oturuyor. Adamın kalacak yeri yokmuş. Adamı oradan alıp geldik. Bunlar suç değil ya” sözleriyle, suçsuz olduklarını ispatlamaya çalıştı.

Alkol metreye üfleyemeyince gözaltına alınarak test için hastaneye götürülen sürücü Mürsel Z., neden ’dur’ ihtarına uymadığını soran gazeteciye; “Beni hiç ünlü yapma abi. Ben zaten ünlüyüm. Üne gerek yok. Ben dur ihtarına uydum. Sadece ışığı sonradan gördüm” diyerek tepki gösterdi.

Polise zor anlar yaşatan sürücü Mürsel Z. ile birlikte araçta bulunan Naci G. ve Süleyman Y.’ye alkollü araç kullanmak, drift atmak ve kısıtlamayı ihlal suçlarından yaklaşık 21 bin TL ceza kesildi. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!
ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!
Polis son anda fark etti! Cephanelik ele geçirdiPolis son anda fark etti! Cephanelik ele geçirdi
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Araç kullanırken alkol almayacaksın eğer alkol alayım araç kullanıyorsan zaten sen zavallısın kim olursan ol alkol alıyorsun kardeşim bir dünya para atıyorsun bırak arabanı orada taksiye bin evine git niye polislerin önünde köpek gibi yalvarıyorsun sonra ölürken de yanında trafikte insanları öldürerek de gidiyorsun akıllı ve kaliteli bir insan zaten alkol kullanıyorsa da kesinlikle arabasını kullanmaz kimse kendini göstermez gider içer içtiğinde de taksiye biner evine gider bu ne ya içiyorsun arabayla kaçıyorsun sıçıyorsun lan ne biçim insanlarsınız ya
şimdi ceza seni ferahlatır !!

En Çok Okunan Haberler

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Kafede eski koca dehşeti! Korumak isteyenleri de darbetti

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

Van Valisi Bilmez: Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar gelebilir

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

Akılalmaz yöntem! Röntgen filminde ortaya çıktı

Akılalmaz yöntem! Röntgen filminde ortaya çıktı

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlendi! Düğün dansları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.