All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? All Of Us Are Dead 2. sezon tarihi belli mi? İzlenme rekoru kırmıştı!

All Of Us Are Dead dizisi Netflix'te yoğun ilgi gördü. Genel olarak korku, drama türünde çekilen bu dizide zaman zaman komedi sahnelerine de rastlandı. Zombi saldırısına uğrayan bir grup liseli gencin kaçış hikayesinin anlatıldığı All Of Us Are Dead dizisinin 2. sezonu bekleniyor. Dizinin 2. sezon tarihi araştırılıyor. İşte detaylar...

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON NE ZAMAN?

All Of Us Are Dead dizisinin 2. sezonu için onay verildi. Ancak dizinin 2. sezonunun yayın tarihi henüz belli olmadı.

İlerleyen günlerde All Of Us Are Dead 2. sezona ilişkin açıklama yapılırsa, detaylar sayfamızda yer alacak.

ALL OF US ARE DEAD KONUSU NEDİR?

Dizide, bir bilim deneyinin ters gitmesinin ardından okuldaki herkes neredeyse zombiye dönüşür.

Hayatta kalmaya çalışan öğrenciler birlik olmak, güvenli yer bulmak ve kurtarma yetkililerine ulaşmak zorundadır.