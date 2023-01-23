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All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? All Of Us Are Dead 2. sezon tarihi belli mi? İzlenme rekoru kırmıştı!

23.01.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

All Of Us Are Dead adlı Güney Kore yapımı televizyon dizisi, geçtiğimiz yıl Netflix'te en çok izlenenler arasına girmişti. 1 sezon 12 bölümden oluşan zombi temalı bir dizi olan All Of Use Are Dead dizisinin 2. sezonu heyecanla bekleniyor. Peki All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman?

All Of Us Are Dead 2. sezon ne zaman? All Of Us Are Dead 2. sezon tarihi belli mi? İzlenme rekoru kırmıştı!

All Of Us Are Dead dizisi Netflix'te yoğun ilgi gördü. Genel olarak korku, drama türünde çekilen bu dizide zaman zaman komedi sahnelerine de rastlandı. Zombi saldırısına uğrayan bir grup liseli gencin kaçış hikayesinin anlatıldığı All Of Us Are Dead dizisinin 2. sezonu bekleniyor. Dizinin 2. sezon tarihi araştırılıyor. İşte detaylar...

ALL OF US ARE DEAD 2. SEZON NE ZAMAN?

All Of Us Are Dead dizisinin 2. sezonu için onay verildi. Ancak dizinin 2. sezonunun yayın tarihi henüz belli olmadı.

İlerleyen günlerde All Of Us Are Dead 2. sezona ilişkin açıklama yapılırsa, detaylar sayfamızda yer alacak.

ALL OF US ARE DEAD KONUSU NEDİR?

Dizide, bir bilim deneyinin ters gitmesinin ardından okuldaki herkes neredeyse zombiye dönüşür.

Hayatta kalmaya çalışan öğrenciler birlik olmak, güvenli yer bulmak ve kurtarma yetkililerine ulaşmak zorundadır.


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Netflix zombi all of us are dead

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