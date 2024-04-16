Tüm yüzünü annesinin çantasından aldığı ojeyle boyayan küçük kız hastanelik oldu! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

TikTok'ta paylaşılan bir görüntüde annesinin ojelerini kullanarak kendisine makyaj yapan küçük bir kız çocuğu yer aldı. Yüzünün tamamını ojelerle boyayan küçük kızın ailesi ojeleri çıkartmak için bir çare bulamayınca soluğu hastanede aldı. O anlar sosyal medyadan adeta yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yalnız kırmızıyı dudağına siyahı gözüne sürmüş tam bir make up artist" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok tatlı olmuş" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Evde asetonla çıkartmayı denememek çok doğru bir karar" yorumunda bulundu.