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    4. Tüm yüzünü annesinin çantasından aldığı ojeyle boyayan küçük kız hastanelik oldu! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

    Tüm yüzünü annesinin çantasından aldığı ojeyle boyayan küçük kız hastanelik oldu! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.04.2024 07:40
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    TikTok'ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada büyük bir iştahla yemek yediği videolarla tanınan Asya ismindeki küçük kız bu sefer de yaptığı bir yaramazlıkla dikkatleri çekti. Annesinin ojeleriyle kendisine makyaj yapan küçük kız hastanelik oldu. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

    TikTok'ta paylaşılan bir görüntüde annesinin ojelerini kullanarak kendisine makyaj yapan küçük bir kız çocuğu yer aldı. Yüzünün tamamını ojelerle boyayan küçük kızın ailesi ojeleri çıkartmak için bir çare bulamayınca soluğu hastanede aldı. O anlar sosyal medyadan adeta yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yalnız kırmızıyı dudağına siyahı gözüne sürmüş tam bir make up artist" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok tatlı olmuş" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Evde asetonla çıkartmayı denememek çok doğru bir karar" yorumunda bulundu.

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