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Almanya bu Türk genci konuşuyor! Gurbette işçiydi, milyoner oldu

07.11.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya, bir Türk genci konuşuyor. Gurbette işçi olarak uzun yıllar çalışan Kürşat isimli gencin kaderi, oynadığı loto ile değişti. Kürşat'ın 'çıkmaz' diye bakmadığı kupona tam 10 milyon Euro isabet etti. Haberi alır almaz işi bırakıp kendisine ultra lüks 2 spor otomobil ve ünlü markalardan şık kıyafetler alan Kürşat, bir anda Almanya'nın gündemine oturdu.

Almanya bu Türk genci konuşuyor! Gurbette işçiydi, milyoner oldu

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan ve uzun yıllar oto tamirhaneleri ile vinçlerde işçi olarak çalışan Kürşat isimli Türk gencine, lotodan 10 milyon Euro çıktı. Milyoner olunca işi bırakan Türk genci, kendisine ultra lüks 2 spor otomobil ve ünlü markalardan şık giysiler alırken ülkenin gündemine oturdu.

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'ÇIKMAZ' DİYE KUPONA BAKMAMIŞTI

Kürşat isimli Türk genci Dortmund'da işçiydi, milyoner oldu. Uzun yıllar oto tamirhaneleri ve vinçlerde işçi olarak çalışan Türk genci, lotodan 10 milyon Euro kazandı. 24 Eylül'de doldurduğu kuponu 'çıkmaz' diye bakmamıştı. Haberlerde büyük ikramiyenin Dortmund'a çıktığı öğrenince fotoğrafını çektiği kuponu arkadaşına gönderip kontrol etmesini istedi. Yarım saat sonra da milyoner olduğunun müjdesi geldi.

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'ÇOĞU KİŞİ PARAMIN PEŞİNDE'

Show Haber'in haberine göre Kürşat milyoner olur olmaz işi bıraktı. Kendisine ultra lüks 2 spor otomobil ve ünlü markalardan şık giysiler aldı. Milyoner olduktan sonra arkadaşlık teklifinin yağdığını ifade eden Kürşat, çoğu kişinin parasının peşinde olduğunu belirtti. Kürşat milyonerliğin kendisini değiştirmeyeceğini söyledi.

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Almanya milyoner

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