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Almanya’da kiliseye silahlı saldırı! ‘Aşırı tehlikeli alarm’ seviyesi verildi: 7 ölü çok sayıda yaralı....

10.03.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Hamburg kentindeki polis şehirdeki ‘Yehova Şahitleri’ kilisesinde meydana gelen silahlı saldırının ardından 7 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını doğruladı. Yetkililer failin firarda olduğuna inanmak için hiçbir neden olmadığını söyledi. İlk belirlemelerde failin kilisenin içinde hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi.

Almanya’da kiliseye silahlı saldırı! ‘Aşırı tehlikeli alarm’ seviyesi verildi: 7 ölü çok sayıda yaralı....

Almanya’nın Hamburg kentinde meydana gelen silahlı saldırı bir anda ülke gündemine yerleşti. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken olaya ilişkin olarak ilk incelemelerini tamamlayan yetkililer tek bir failin bulunduğunu ve binanın içinde hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Alman haber sitesi BILD, saldırının nedeninin henüz belirlenemediğiniz söyledi.

25 EL SİLAH SESİ DUYULDU

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Polis sözcüsü Holger Vehren polisin çatışma konusunda alarma geçtiğini ve ‘aşırı tehlikeli alarm seviyesi’ verilerek hızla olay yerine ulaştıklarını belirtti. Polis olay yerine ulaştığında ise kilisenin zemin katında yaralanan kişileri fark etti ve üst kattan gelen silah sesiyle fail olabileceğini düşündükleri bir kişiyi yaralı olarak bulduklarını söyledi.

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Alman haber ajansı dpa'nın bildirdiğine göre, yakınlarda yaşayan öğrenci Laura Bauch, " Silahlı çatışma yaşandı. Kabaca 20 saniye ile bir dakika arasında aralıklarla atış yapıldı" dedi. Penceresinden dışarı baktığını ve bir kişinin Yehova'nın Şahitleri salonunun zemin katından ikinci katına koştuğunu gördüğünü söyledi.

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Binanın görüş alanında yaşayan Gregor Miesbach, silah sesleriyle alarma geçti ve binaya pencereden giren bir kişiyi gördüğünü ifade etti. Miesbach, Alman televizyon haber ajansı NonstopNews'e en az 25 silah sesi duyduğunu söyledi.

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Yerel raporlar, olayın Yehova'nın Şahitleri için bir merkez olduğunu ve kuzey Almanya'daki şehrin Alsterdorf bölgesinde bulunduğunu ve Gross Borstel, Deelboege ve Eppendorf mahallelerinin bir kısmında yol kordonu bulunduğunu gösteriyor. Polis operasyon sırasında aşırı tehlikeli uyarısında bulunara bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri konusunda uyarılar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hamburg Almanya silahlı saldırı kilise

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