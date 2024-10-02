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  4. Almanya'da yaşayan bir Türk inşaattan paylaştı! Kullanılan malzemelerinin kalitesini tek tek gösterdi: "Türkiye’dekiler ne?"

Almanya'da yaşayan bir Türk inşaattan paylaştı! Kullanılan malzemelerinin kalitesini tek tek gösterdi: "Türkiye’dekiler ne?"

02.10.2024 16:41
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.10.2024 16:41
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Almanya'da yaşayan bir Türk inşaat alanını görüntüleyerek sosyal medyadan paylaşınca dikkatleri üzerine çekti. İnşaat alanındaki malzemelerin kalitesini gösteren Türk, "Almanya’dakiler inşaat ise Türkiye’dekiler ne?” ifadelerini kullanınca sosyal medya kullanıcıları gönderiye tepkisiz kalamadı.

Almanya'da bir inşaatta kaydedilen görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

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Bir Türk inşaatı göstererek, "Almanya'da bir inşaattayız. Almanya'da bir ev nasıl yapılıyor? Onu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi bu tuğlalar 36 cm eninde. Kale yapıyor mübarek. Bir de bunun dışında 8-10 cm izalasyon gelecek. Sıvayla birlilte yaklaşık 50 cm'e yakın bir duvar ortaya çıkacak. Dubleks daireler buralar. Sağ taraf ayrı, sol taraf ayrı bir daire. İki daire arasına iki duvar geçilmiş. Arasına yine izalasyon konuluyor." dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tuğlaların üzerinde demir mi vardı? Bana mı öyle geldi?" yorumunu ekledi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Doğru çok haklı bir isyan." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İnşaat
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