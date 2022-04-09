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"Alnının ortasında..." Bu keçiyi görenler gözlerine inanamadı! "İlk defa böyle bir şeye şahit oldum"

09.04.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da yeni doğan bir keçiyi görenleri hayrete düşürdü. Hayvancılıkla uğraşan Sadi Ateş’in beslediği keçinin doğurduğu tüysüz ve alnında tek gözü bulunan yavrusu herkese büyük şaşkınlık yaşattı. Keçinin yaklaşık 2-3 saat yaşayabildiğini belirten Ateş, ilk defa böyle bir şeye şahit olduğunu belirtti.

"Alnının ortasında..." Bu keçiyi görenler gözlerine inanamadı! "İlk defa böyle bir şeye şahit oldum"

Herkesi şaşkına uğratan olay Elazığ’ın Akçakiraz beldesinde meydana geldi. Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Sadi Ateş’in gebe keçisi geçtiğimiz gün doğum yaptı. İkiz doğuran keçinin yavrularından biri hem keçi sahibini hem de ailesini şaşırttı. Tüysüz ve tek gözlü doğan yavru keçi 3 saat yaşadıktan sonra öldü. Uzun yılladır hayvancılıkla uğraşan Ateş, bu durumla ilk kez karşılaştığını söyledi.

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"ALNININ ORTASINDA TEK GÖZÜ VARDI"

Yavruyu gördükten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Sadi Ateş, “Akçakiraz beldesinde ikamet ediyorum. Hayvancılıkla uğraşıyoruz dün başımıza bir olay geldi ’Kara Kız’ adını verdiğimiz keçinin doğumuna şahit olduk. Keçiyi Diyarbakır’dan getirdim Halep cinsi keçimizdir. Doğumunda enteresan bir şey gördük. Hayvan ikiz doğurdu bir tane yavrusu da gördüğünüz gibi domuza benzeyen bir şekle sahipti, alnın ortasında bir gözü vardı burnu hep yukarı bakıyordu tüysüzdü. Normal doğum gününde doğmuştu. Herhangi, bir erken doğum veya özürlülük durumu yoktu çünkü kardeşi de şu anda elimde o da düzgün bir şekilde doğdu. İlk başta gördüğümüz zaman çok korktuk acaba domuz yavrusu mudur yoksa keçi yavrusu mudur diye çok şaşırdık. Yaklaşık 2 veya 3 saat yaşadı. Sonra ağır ağır nefes alıp veriyordu öldü zaten sonra hayvanımız” diye konuştu.

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"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLDUM"

İlk defa bu tarz bir durumla karşı karşıya geldiklerini belirten Ateş, “Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşıyorum ilk defa böyle bir şeye şahit oldum. Çevremizdeki Şavak ve Beritan aşiretleriyle birlikte hayvancılıkta şahit olduğumuz bazı şeyler vardı ama böylesi ilk defa karşımıza çıktı. Araştırma yaptık bazı dış ülkelerde böyle bir hastalık türü var ama o hastalıkta sadece tek göz olma özelliği vardı. Bizim hayvan ise çıplak olması, vücudunun değişik olması ve normal keçiden yani kardeşinden iki kat daha büyüktü bizde çok şaşırdık. Allah’ın takdiri” dedi.

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