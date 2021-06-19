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Alp Kırşan: Baba olduktan sonra sorumluluk geldi

19.06.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve Sunucu Alp Kırşan çocuklarıyla olan ilişkisini, baba olmanın getirdiği sorumlulukları ve ilk kez baba olduğunda duyduğu heyecanı MAG Haziran sayısı için anlattı.

Alp Kırşan: Baba olduktan sonra sorumluluk geldi

Birçok başarılı proje ile ekranlarda olan oyuncu ve sunucu Alp Kırşan babalık duygusunu ve baba olduktan sonra hayatında değişen detayları MAG okurları ile paylaştı.

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"Açıkçası eşim Efe’yi dünyaya getirdiğinde ve kucağıma ilk aldığımda bedenim ensemden yukarı doğru soğuk terleme gibi bir reaksiyon gösterdi. Yepyeni bir başlangıcın ilk anıydı o. Bir babanın en özel anı” diyen Alp Kırşan sözlerine şöyle devam etti: “Öyle güzel bir eşe sahibim ki benim onu hazırlamam gerekirken o beni hazırladı diyebilirim. Zeynep’le ben hiç tereddüt etmeden bu yolculuğa baş koyduk, korku hiç olmadı. Baba olduktan sonra sorumluluk geldi. Bu sorumluluk beni hasta olmaz, yorulmaz, zayıf düşmez, boş düşünmez, boş konuşmaz bir hale getirdi."

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Alp Kırşan
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