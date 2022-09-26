Alparslan Büyük Selçuklu'nun Alexander'ı Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz nereli ve kaç yaşında?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alexander'a Bora Cengiz hayat veriyor. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ın hikayesini anlatan dizide heyecan dorukta. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun Alexander'ı Bora Cengiz kimdir?

ALAPRSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'NUN ALEXANDER'I BORA CENGİZ KİMDİR?

Bora Cengiz 9 Aralık 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Müzisyen, yönetmen ve oyuncudur.

Bora Cengiz'in aldümleri:

Gidene (7 Nisan 2014)

Bora Cengiz'in single'ları:

Arkadaş (S.M.:Melike Demirağ)

Aldırma Gönül (S.M.:Sabahattin Ali)

BORA CENGİZ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Bora Cengiz'in rol aldığı diziler:

Peri Masalı - Tolga (2008)

Maskeli Balo (2010)

Kavak Yelleri - Cihan (2010)

Türkan - Tuğrul Saylan (2010-2011)

Bizim Okul - Kağan (2013)

Sana Bir Sır Vereceğim - Levent (2013-2014)

Yedi Güzel Adam- Cevat (2014)

Çilek Kokusu - Gani (2015)

Bodrum Masalı - Cenk (2016)

Yüzyıllık Mühür - Kemal (2016)

Servet - Başar Fettah (2018)

Tutunamayanlar - Tunç (2020)

Çıplak - Yiğit (2020)

Ramo - Taner Hanlı (2020)

Alev Alev - Serkan (2021)

Kalp Yarası - Mirza Tekin (2021-2022)

Alparslan : Büyük Selçuklu - Alexander (2022-)

Bora Cengiz'in oynadığı filmler:

Kıskanmak - Nüzhet (2009)

Sadece Tek Bir Gün - Can (2013)

Uzun Yol - Murat (2014)

Fenomen - Mete (2016)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? - Anıl (2017)

Bir Ah Hikayesi - Arda (2021)



