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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM İZLE! Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni oyuncuları kim?

26.09.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 2. sezonuyla 19 Eylül Pazartesi akşamı yayın hayatına başladı. Diziye yeni katılan oyuncuları ile dikkat çeken Alparslan Büyük Selçuklu dizisi TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin sıkı takipçileri arama motorlarında "Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle" gibi konu başlıklarını sorguluyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni oyuncuları kim karakter isimleri ne?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM İZLE! Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni oyuncuları kim?

TRT1'de ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla 2. sezonda da adından söz ettireceğe benziyor. Yönetmenliğini Sedat İnci'nin, senaristliğini ise Emre Konuk'un üstlendiği dizide Barış Arduç 'Melik Muhammed Alparslan Bey' karakterine hayat veriyor. Birçok kişi arama motorlarında "Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 29. bölüm izle" gibi konu başlıklarını sorguluyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman, saat kaçta? Alparslan Büyük Selçuklu yeni oyuncuları kimler?

barış arduçç

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 27 bölüm ile birinci sezonu noktalamıştı. İkinci sezona bomba gibi başlayan dizi 19 Eylül Pazartesi akşamı 2. sezon 28. bölümü ile seyirci karşısına çıktı.

Dizinin 29. ve yeni bölümü 26 Eylül Pazartesi saat 20:00'de TRT1 kanalında ekranlara gelecek.

öykü gürman alpp

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'NUN YENİ OYUNCULARI KİM?

Bora Cengiz - Alexander
Umut Karadağ - Arslan Yusuf
Kayra Zabcı - Seferiye Hatun
Öykü Gürman - Öke Hatun
Ezgi Çelik

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