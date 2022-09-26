ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM İZLE! Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni oyuncuları kim?

TRT1'de ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisi çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla 2. sezonda da adından söz ettireceğe benziyor. Yönetmenliğini Sedat İnci'nin, senaristliğini ise Emre Konuk'un üstlendiği dizide Barış Arduç 'Melik Muhammed Alparslan Bey' karakterine hayat veriyor. Birçok kişi arama motorlarında "Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 29. bölüm izle" gibi konu başlıklarını sorguluyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ne zaman, saat kaçta? Alparslan Büyük Selçuklu yeni oyuncuları kimler?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 27 bölüm ile birinci sezonu noktalamıştı. İkinci sezona bomba gibi başlayan dizi 19 Eylül Pazartesi akşamı 2. sezon 28. bölümü ile seyirci karşısına çıktı.

Dizinin 29. ve yeni bölümü 26 Eylül Pazartesi saat 20:00'de TRT1 kanalında ekranlara gelecek.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'NUN YENİ OYUNCULARI KİM?

Bora Cengiz - Alexander

Umut Karadağ - Arslan Yusuf

Kayra Zabcı - Seferiye Hatun

Öykü Gürman - Öke Hatun

Ezgi Çelik

