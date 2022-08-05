MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon tanıtımı! Kabe'de ettiği dua gündem oldu

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon tanıtımı! Kabe'de ettiği dua gündem oldu

05.08.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin merakla beklenen yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Kabe’den görüntülerin paylaşıldığı Alparslan Büyük Selçuklu’nun yeni sezon tanıtımında tüyleri diken diken eden sahneler gündem oldu.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi sevenlerine müjdeli haberle geldi. Yeni sezonda da yer olacak dizinin fragmanı yayınlandı.

HABER.00_00_43_06.Still005

Dizinin kadrosuna Serhat Tutumluer, Bora Cengiz ve Öykü Gürman dahil oldu. Dizi eylül ayında ekranlarda olacak!

HABER.00_00_40_01.Still006

TRT1'in ilgiyle seyredilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’nun yeni sezon fragmanında Kabe sahnesi damga vurdu.

HABER.00_00_20_32.Still009

Kabe’de çekilen görüntüler heyecanın dozunu yükseltirken Alparslan Büyük Selçuklu’da Sultan Alparslan’ın duası ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.

HABER.00_00_10_28.Still010

Yeni sezon fragmanında Sultan Alparslan'ın ''Ya Rahman! Ya Aziz! Ya Kahhar! Attığımız her adım, aldığımız her nefes senin rızan içindir. Müjdeleyip nasip ettiğin fetihler bizim değil, senindir. Allah'ım, beni kibir kuyusuna düşmekten koru. Son nefesime kadar yolunda cihat etmeyi nasip et.'' sözleri büyük ses getirdi.

HABER.00_00_06_09.Still004

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu böyle veda etti: İyi ki değdin hayatımaÜnlü oyuncu böyle veda etti: İyi ki değdin hayatıma
Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dediSüper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi
"İbo Show yayından kaldırıldı" Nedeni şoke etti"İbo Show yayından kaldırıldı" Nedeni şoke etti
Anahtar Kelimeler:
alparslan: büyük selçuklu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’

KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde yüzde 50 düşüş...

Galatasaray'da bombalar bir bir patlıyor!

Galatasaray'da bombalar bir bir patlıyor!

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınız

Cinsel hayata olan etkisi inanılmaz! Kaşık kaşık yemeye başlayacaksınız

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kulak kirini görmezden gelmeyin! Bu hareket hayatınızı karartabilir

Kulak kirini görmezden gelmeyin! Bu hareket hayatınızı karartabilir

Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun!

Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.