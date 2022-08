Alparslan: Büyük Selçuklu yeni sezon tanıtımı! Kabe'de ettiği dua gündem oldu

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi sevenlerine müjdeli haberle geldi. Yeni sezonda da yer olacak dizinin fragmanı yayınlandı.

Dizinin kadrosuna Serhat Tutumluer, Bora Cengiz ve Öykü Gürman dahil oldu. Dizi eylül ayında ekranlarda olacak!

TRT1'in ilgiyle seyredilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’nun yeni sezon fragmanında Kabe sahnesi damga vurdu.

Kabe’de çekilen görüntüler heyecanın dozunu yükseltirken Alparslan Büyük Selçuklu’da Sultan Alparslan’ın duası ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.

Yeni sezon fragmanında Sultan Alparslan'ın ''Ya Rahman! Ya Aziz! Ya Kahhar! Attığımız her adım, aldığımız her nefes senin rızan içindir. Müjdeleyip nasip ettiğin fetihler bizim değil, senindir. Allah'ım, beni kibir kuyusuna düşmekten koru. Son nefesime kadar yolunda cihat etmeyi nasip et.'' sözleri büyük ses getirdi.