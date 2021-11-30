Alparslan Türkeş'i anma toplantısındaki gerginlik! Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Alparslan Türkeş'i anma toplantısında yaşanan gerginlikle ilgili soruya cevap veren MHP lideri Bahçeli "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Beyin elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edecektir. Hadi bakalım!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından, Alparslan Türkeş’in 104’üncü doğum günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında arbede çıkmıştı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı kavga sonrası karşılıklı sert açıklamalar gelmişti.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser, saldırı anına ilişkin görüntüleri, "Ve polis işbirliği ile saldırı başladı" sözleriyle paylaşmıştı.



