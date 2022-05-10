HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alparslan Kuytul, Ağrı’daki cezaevine gönderildi

Alparslan Kuytul, Ağrı’daki cezaevine gönderildi

10.05.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tutuklanan Alparslan Kuytul, gönderildiği Adana Kürkçüler Cezaevi’nden, Ağrı’daki Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Belge ve ifadelerin ardından çıkartılan karar sonrası Kuytul, dün sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Yüreğir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü. Bu sırada hastane çıkışında toplanan destekçileri, Kuytul lehine slogan attı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence' suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Alparslan Kuytul tutuklandı. Kuytul’un savcılıktaki ifadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öğrenildi. Öte yandan, Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili açılan davada tutuklu sayısı Alparslan Kuytul'la birlikte 8'e yükseldi.

Adana Kürkçüler Cezaevi’ne gönderilen Kuytul, bugün Ağrı’daki Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davada yeni gelişmeLiseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davada yeni gelişme
Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'Vali'den çok sert tepki! 'Şimdi sen martaval okuyorsun, onu geç'
1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi?

Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi?

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

İlginizi Çekebilir

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

Anne-kızı ayırt edemiyorlar! “İkiz gibisiniz”

Anne-kızı ayırt edemiyorlar! “İkiz gibisiniz”

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Sosyal medya mesajlarını ifşa etti! “Cinselleştirmeyi bırakın”

Sosyal medya mesajlarını ifşa etti! “Cinselleştirmeyi bırakın”

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.