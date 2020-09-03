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Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'ya yaptığı yorumlarla güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 09:27 | Son Güncelleme

Üçüncü kez anne olan eski manken Ebru Şancı hastane odasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ebru Şancı son olarak eşi Alpaslan Öztürk ve minik oğlunun pozunu paylaştı. Alpaslan Öztürk ise bu fotoğraflara yaptığı yorumlarla olay oldu.

Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'ya yaptığı yorumlarla güldürdü

2015 yılında dünyaevine giren Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti, üçüncü kez anne-baba oldu.

Üçüncü kez anne olan eski manken Ebru Şancı, kendisine yardımcı olmak için hastanede kalan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün uyurken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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Şancı, "Şuna bakın, sanırsınız bu doğurmuş... 11'den beri yatıyor. Sen yat, dinlen aşkım. Yoruldun" sözleriyle eşini ti'ye almış ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Ekran Alıntısı

'YATMAYA GELMİŞ'

Şancı son olarak da eşinin ve minik oğlunun pozlarını paylaştı. Şancı bu karesine "Bana benziyordu ama gün geçtikçe babaya benziyor" yorumunu yaptı. Eşi ise Şancı'nın ona dediği lafı hatırlatarak "Iıııııııy bu adam da yatmaya gelmiş galiba" yazdı. Bu yoruma onlarca beğeni ve yorum gelirken Şancı ise "lohusa" yanıtını verdi.

Ebru Şancı eşiyle de bir fotoğrafını paylaştı.

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Alpaslan Öztürk o fotoğrafı da boş bırakmadı ve eşinin teşekkür ettiği yorumun altına "Ben de pervasızca bana ne zaman teşekkür edicek diye okuyorum" diyerek güldürdü.

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