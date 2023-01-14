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Alperen Duymaz sette tartıştığı Melisa Aslı Pamuk'a bu sefer sahip çıktı

14.01.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Ego dizisinin setinde tartıştığı partneri Melisa Aslı Pamuk'a tepki gösteren Alperen Duymaz'dan yeni bir paylaşım geldi. Partnerinin üzerine gelindiğini söyleyerek sahip çıkan Duymaz, "Partnerime karşı yapılan iftira ve saldırılardan rahatsız oldum. Onun yanındayım" dedi.

Alperen Duymaz sette tartıştığı Melisa Aslı Pamuk'a bu sefer sahip çıktı

Ego dizisinin başrol oyuncuları Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz sette birbirine girdi. Tartışmanın ardından Pamuk'u sosyal medya hesabından takipten çıkaran Duymaz, geçtiğimiz hafta Twitter hesabından uzun bir paylaşım yaparak yaşanan tartışmayı anlattı. Pamuk'un sete saatinde gelmediğini ve uyardığında da kendisine küfrederek seti terk ettiğini söyleyen Duymaz, yeni bir açıklama daha yaparak bu sefer de partnerine sahip çıktı.

TARTIŞTIĞI PARTNERİNE SAHİP ÇIKTI

Yaşanan tartışmayı anlattığı için Melisa Aslı Pamuk hakkında yapılan eleştirilerden rahatsız olan Alperen Duymaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Herkese Merhabalar, bilindiği üzere partnerim Melisa Aslı Pamuk ile yorucu set ortamında karşılıklı olarak yaşamış olduğumuz gerginlikten dolayı mesleki olarak bir tartışma yaşadık. Sosyal medyada yapmış olduğum açıklamanın amacı, yaşamış olduğumuz olayın, bizler bir açıklama yapmamış olmamıza rağmen, yalan yanlış ve gerçek dışı şekilde haber yapılmasından dolayı kendi tarafımdan açıklama yapmaktı. Ancak yapmış olduğum açıklama bazı televizyon programları ve sosyal medya hesaplarında, Melisa Aslı Pamuk ile aramızda geçen olayın tamamen dışına saptırılmış; konu, Melisa Aslı Pamuk hakkında gerçek dışı ve olumsuz yorum ve iftiralara dönüşmeye başlamıştır. Söz konusu gerçek dışı saptırmalara maruz kalan Melisa Aslı Pamuk'a karşı yapılan iftira ve saldırılardan ötürü son derece büyük rahatsızlık duydum."

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"YORUCU ÇALIŞMA KOŞULLARINDAN DOLAYI GERGİNLİK YAŞAYABİLİRİZ"

"Bizler oyuncular olarak mesleki anlamda tartışabilir; birbirimizi eleştirebiliriz. Yaptığımız işin yorucu çalışma koşulları içinde ortaya çıkabilen bu tarz gerginlikleri, başka boyutlara taşıyarak kişilerin şahsına zarar verecek gerçek dışı yorumlarla haberleştirmenin karşısındayım. Melisa Aslı Pamuk'a yapılan bu saçma sapan saldırı ve iftiraları şiddetle kınadığımı ve kendisinin şahsına karşı yapılan gerçek dışı iftira ve saldırıların karşısında; partnerim Melisa Aslı Pamuk'un yanında olduğumu belirtmek isterim."

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Alperen Duymaz Melisa Aslı Pamuk sosyal medya Oyuncu

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