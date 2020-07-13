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ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.07.2020 14:29 | Son Güncelleme

Televizyonda yeniden yayınlanan Acı Tatlı Ekşi filminin ardından ALS hastalığı yeniden gündeme geldi. Bir dönem Ice Bucket Challenge ile ALS hastalığına dikkat çekilmiş ve insanların hastalıkla ilgili bilinçlendirilmesi amaçlanmıştı. Peki, ALS nedir ve neden olur?

ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur?

Acı Tatlı Ekşi filminde kızın hastalığı olarak da geçen ALS ile ilgili olarak bazı konular merak ediliyor. Açılımı Amyotrofik Lateral Skleroz olan ALS hastalığı, Acı Tatlı Ekşi’deki kızın hastalığı olarak bir kez daha gündeme geldi. Daha önce ALS challenge olarak hatırlanan Ice Bucket Challenge ile dikkat çekilen ALS, beyinde ve omurilikte yer alan ve kasların hareketini sağlayan sinir hücrelerinin hasarı sonucunda meydana geliyor. ALS hastalığı nedir neden olur sorusunun sorulduğu hastalık sonucunda motor nöronları kaslara uyarı gönderemediğinde kaslarda güçsüzlük ortaya çıkıyor.

ALS nedir?

Acı Tatlı Ekşi kızın hastalığı ne sorusunun sorulmasıyla ALS hastalığı nedir sorusu da yeniden gündeme geldi. “ALS hastalığı nasıl bir hastalıktır?” sorusuna cevap olarak ALS, istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu olan sinir hücrelerindeki hasardan kaynaklı bir nörolojik hastalıktır. ALS hastalığı ilerleyici bir hastalık olarak geçiyor ve uzmanlara göre belirtiler zaman içerisinde kötüleşebiliyor. Günümüzde hastalığın ilerleyişini durdurabilecek ve tam olarak tedavi sağlayabilecek bir seçenek bulunmadığı uzmanlar tarafından belirtilse de bu konuda araştırmaların devam ettiği kaydediliyor.

ALS hastalığı belirtileri

Uzmanlar, ALS hastalığının belirtilerinin her hastada aynı olmadığını belirtiyor. Uzmanlara göre erken dönemde genellikle kol ya da bacaklarda başlayan hastalıkta, kaslarda kramp, seğirme ve sertlik görülebildiği söyleniyor. Kaslardaki güçsüzlük nedeniyle konuşma ve yürüme konusunda da değişiklikler ortaya çıkabildiği aktarılıyor. Uzmanlara göre ALS’nin herhangi bir döneminde zihin ya da hafıza etkilenmiyor. Güçsüzlüğün elde başladığı durumlarda çay bardağı kaldırma ve kalem tutma gibi hareketlerde zorlanma oluşabildiği kaydediliyor.

Bacaklarda başladığı zaman ise yürürken takılma ya da yürümede güçlük oluşabildiği belirtiliyor. Hastalık son evrelerine gelene kadar hastaların günlük yaşamdaki gereksinimlerini kendileri karşılayabileceğine dikkat çekiliyor. Buna karşılık son evrelerde kaslar yoğun şekilde erimeye başladığı için hastanın yürümesinin, konuşmasının ve kollarını kullanmasının güçleşeceği aktarılıyor.

ALS hastalığı tedavisi

ALS hastalığı nedeni olarak vakaların %5 ile %10’unda kalıtım yolu ile ebeveynlerden aktarımın söz konusu olduğu belirtilirken geri kalan vakalar için tam olarak bir neden bulunamıyor. ALS hastalığı nasıl anlaşılır sorusuna cevap olarak hastalığın erken döneminde teşhis edilmesinin zor olduğu belirtiliyor. Bazı belirtilerin nörolojik hastalıkları taklit etmesinden dolayı diğer tüm durumları ekarte etmek adına çeşitli testler uygulanabiliyor. “ALS hastalığı nasıl tedavi edilir?” sorusuna yanıt olarak ise uzmanlara göre tedaviler sonucunda hastalığın oluşturduğu hasar düzeltilemese de belirtilerin ilerlemesi yavaşlatılabiliyor, komplikasyonlar önlenebiliyor ve hasta daha rahat hale getirilebiliyor.

Acı Tatlı Ekşi hastalık ne sorusuyla yeniden gündeme gelen hastalık, Acı Tatlı Ekşi kızın hastalığı olarak bilinse de pek çok ünlü isimde görülmesiyle de biliniyor. 2018 yılında hayatını kaybeden Fizikçi Stephen Hawking de 21 yaşında ALS teşhisi konmuştu.

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