Alternarif bir evrene yolculuk: The Society konusu ve oyuncuları

13 Reasons Why, The End of The F*cking World, Aşk 101, Sex Education gibi pek çok başarılı gençlik dizisi sayesinde bu alanda markalaşan Netflix, gençlik dizisi arşivine iddialı bir yapım daha ekledi: The Society. İlk sezonu 2019'da yayınlanan The Society dizisi, Sineklerin Tanrısı adlı bir romandan izler taşıyor. William Golding'in romanı Sineklerin Tanrısı'nda olduğu gibi hiçbir yetişkin olmadan kendi düzenlerini kurmak zorunda kalan gençleri anlatan The Society'nin romanla arasında önemli bir fark var. Bu kez yeni düzende genç kızlar da var. Sineklerin Tanrısı çocukluktan erkek olmaya geçiş sürecini ve bu sırada adada yaşanan şiddetli güç savaşlarını oldukça iyi anlatsa da adada sadece erkeklerin olması zaman zaman eleştiriliyordu. The Society, romandaki bu büyük soruna çözüm bulmuş gibi görünüyor. Kendi toplumlarını kurmaya çalışan gençleri anlatan ilginç Netflix dizisi The Society konusu ve oyuncuları hakkındaki detayları inceledik. The Society Dizisi Konusu The Society Netflix arşivindeki diğer gençlik dizilerinden çok farklı bir noktada duruyor çünkü bu dizide sadece gençler var. The Society konusu bir okul gezisine giden lise öğrencilerinin döndüklerinde ailelerine dair hiçbir iz bulamayışı ile başlayan serüveni anlatıyor. Gençler ailelerine ya da herhangi bir yetişkinin yaşadığına dair hiçbir iz bulamıyor. Başlarına geleni anlamlandırmaya çalışırken bir yandan da onları geri döndürmenin yollarını arıyorlar. Başta bol bol eğlenseler de nasıl hayatta kalacaklarını çözmeleri gerekiyor. Hayatta kalabilmek için kendi topluluklarını kurmak isteyen gençlerin arasında yaşanan güç savaşlarını ve yetişkinliğe geçiş sürecini izlemek oldukça sarsıcı.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İngiliz yazar William Golding'in kült romanı Sineklerin Tanrısı'ndan esinlenen yapımın yaratıcısı Christopher Keyser, basit bir gençlik draması yapmak yerine yeni bir siyasi düzen ve hukukun oluşum sürecini ele almak istediğini söylüyor. The Society Karakterleri / Oyuncuları The Society karakterleri, korunaklı yaşamlarından kopup bomboş bir kasabada ortada kalan lise öğrencilerinden oluşuyor. Bir yandan etraflarındaki gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da yeni bir düzen oturtmaya çalışan gençler büyük bir dönüşüm geçiriyor. Bu sancılı dönüşüm sürecini yansıtmak da oyuncuların elinde. Neyse ki The Society cast sorumluları her bir oyuncuyu titizlikle seçmiş. Her biri genç ama umut vadeden The Society oyuncuları ve karakterleri hakkında bir liste yaptık. Cassandra Pressman (Rachel Keller) The Society Cassandra karakteri doğuştan bir lider. Bu yeteneği onu kriz anında bir otorite figürüne dönüştürüyor ve kurulan yeni düzende de gücü ele geçirmesi uzun sürmüyor. Ancak onun yönetimini onaylamayanlar kısa sürede ona karşı örgütleniyor. Fargo ve Legion dizileriyle tanınan Rachel Keller, kariyerine sinema ve televizyondaki çeşitli yapımlarla devam ediyor.

Kelly Aldrich (Kristine Froseth) The Society Kelly karakteri akıllı, ahlaklı ve lisenin en popüler isimlerinden, adeta cetvelle çizilmiş gibi. Ancak tüm kuralların yeniden yazıldığı düzende o da kendini yeniden yaratmaya başlıyor. Herkesin yardımına koşan Kelly, kasabaya ne olduğuna dair önemli bir ipucu buluyor. Kelly karakterini "Sierra Burgess is a Loser" ile tanınan Kristine Froseth başarıyla canlandırıyor. Grizz Visser (Jack Mulhern) The Society Grizz karakteri hassas yapılı ve dansa tutkuyla bağlı. Bu nedenle annesi onun eş cinsel olmasından korkuyor ve futbola yönlendiriyor. Grizz futbol konusunda çok yetenekli olsa da mezuniyetten sonra eş cinsel olduğunu açıklamayı ve kasabayla bağını koparmayı düşünüyor. Ancak geziden döndüklerinde bomboş olan kasabada kapana kısılıyor. Sonrasında büyük bir gelişim gösteren Grizz, yeni yönetimin önemli parçalarından biri oluyor. The Society Jack Mulhern sayesinde Grizz'i sevdiriyor. Ekrandaki ilk önemli sınavını veren Jack Mulhern, başarılı performansıyla beğeni topladı. Campbell Eliot (Toby Wallace) The Society Campbell karakteri dizinin "kötü" çocuğu. Küçükken ailesini bile korkutan canice eğilimleri olan Campbell'ın pek şefkat görmeden büyümesi karakterini oldukça etkilemiş. Hayatta kalmayı ve yeni düzeni pek umursamayan Campbell, sadece karmaşa yaratmayı ve her durumdan çıkar sağlamayı önemsiyor.

Daha önce irili ufaklı pek çok rol üstlenen Toby Wallace'ın yıldızı The Society dizisiyle parladı. Sam Eliot (Sean Berdy) The Society Sam karakteri küçükken menenjit geçirdiği için sağır olmuş bu yüzden grubun geri kalanıyla işaret diliyle iletişim kurmaya çalışıyor. Campbell'ın küçük kardeşi ve Cassandra ile Allie'nin kuzeni olan Sam, kardeşinin psikopat olduğunu bilen tek kişi. Switched at Birth dizisinde oynadığı Emmett karakteriyle tanıdığımız Sean Berdy, Sam'in duygu geçişlerini izleyiciye çok iyi yansıtıyor. Harry Bingham (Alex Fitzalan) The Society Harry karakteri yakışıklı, zengin ve kasabadaki en popüler gençlerden biri. Ama bunlar dışında kayda değer bir özelliği yok. Yine de ekibin yarısı onu destekliyor, Harry'den eskisinin aynısı bir düzene liderlik etmesini istiyorlar ama bu iyi sonuç vermiyor. Performansıyla beğeni toplayan Alex Fitzalan kariyerine 50 States of Fright'la devam ediyor. Luke Holbrook (Alex MacNicoll) The Society Luke karakteri dalgın ve kolayca manipüle edilebilir gibi görünse de aslında oldukça zeki. Luke yeni yönetimin bir parçası olmak istemiyor. Bu nedenle ilerleyen zamanlarda zor bir seçim yapması gerekiyor.