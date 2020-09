Alternarif bir evrene yolculuk: The Society konusu ve oyuncuları

13 Reasons Why, The End of The F*cking World, Aşk 101, Sex Education gibi pek çok başarılı gençlik dizisi sayesinde bu alanda markalaşan Netflix, gençlik dizisi arşivine iddialı bir yapım daha ekledi: The Society. İlk sezonu 2019'da yayınlanan The Society dizisi, Sineklerin Tanrısı adlı bir romandan izler taşıyor.

William Golding'in romanı Sineklerin Tanrısı'nda olduğu gibi hiçbir yetişkin olmadan kendi düzenlerini kurmak zorunda kalan gençleri anlatan The Society'nin romanla arasında önemli bir fark var. Bu kez yeni düzende genç kızlar da var. Sineklerin Tanrısı çocukluktan erkek olmaya geçiş sürecini ve bu sırada adada yaşanan şiddetli güç savaşlarını oldukça iyi anlatsa da adada sadece erkeklerin olması zaman zaman eleştiriliyordu. The Society, romandaki bu büyük soruna çözüm bulmuş gibi görünüyor. Kendi toplumlarını kurmaya çalışan gençleri anlatan ilginç Netflix dizisi The Society konusu ve oyuncuları hakkındaki detayları inceledik.

The Society Dizisi Konusu

The Society Netflix arşivindeki diğer gençlik dizilerinden çok farklı bir noktada duruyor çünkü bu dizide sadece gençler var. The Society konusu bir okul gezisine giden lise öğrencilerinin döndüklerinde ailelerine dair hiçbir iz bulamayışı ile başlayan serüveni anlatıyor. Gençler ailelerine ya da herhangi bir yetişkinin yaşadığına dair hiçbir iz bulamıyor. Başlarına geleni anlamlandırmaya çalışırken bir yandan da onları geri döndürmenin yollarını arıyorlar. Başta bol bol eğlenseler de nasıl hayatta kalacaklarını çözmeleri gerekiyor. Hayatta kalabilmek için kendi topluluklarını kurmak isteyen gençlerin arasında yaşanan güç savaşlarını ve yetişkinliğe geçiş sürecini izlemek oldukça sarsıcı.