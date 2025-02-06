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Alternatif tedavi arayışı hayatından etti! Boynunu çıtlattırıyordu ancak Alter'i yırtılınca...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.02.2025 10:50
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Alternatif tedavi arayışı, bilinmeyen sağlık sorunu ve kayropraktik müdahale sonucu 29 yaşındaki Joanna Kowalczyk’in hayatını kaybetmesine yol açtı. Spor salonunda yaşadığı boyun sakatlığını tedavi ettirmek için kayropraktik yöntemleri tercih etti. Yapılan soruşturma, genç kadının arter yırtılmalarına yatkınlık sağlayan bir bağ dokusu rahatsızlığına sahip olduğunu ortaya koydu. Kayropraktik uzmanına sağlık geçmişi hakkında bilgi verilmemesi, trajik sonu hazırlayan faktörlerden biri oldu.

Alternatif tedavi arayışı hayatından etti! Boynunu çıtlattırıyordu ancak Alter'i yırtılınca...

İngiltere'nin Gateshead kentinde yaşayan 29 yaşındaki Joanna Kowalczyk, spor salonunda yaşadığı boyun sakatlığını tedavi ettirmek için kayropraktik tedavi tercih etti. Ancak bu karar, genç kadının hayatına mal oldu.

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KENDİ İSTEĞİYLE HASTANEDEN ÇIKTI

Eylül 2021’de, spor antrenmanı sırasında boynunu sakatlayan Kowalczyk, ertesi gün acil servise başvurdu. Doktorlar, olası bir beyin kanamasını ekarte etmek için lomber ponksiyon (belden sıvı alınması) önerdi. Ancak genç kadın, bu işlemi yaptırmadan kendi isteğiyle hastaneden ayrıldı.

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ARTER YIRTILMASI HAYATINA MAL OLDU

Alternatif tedavi yöntemleri araştıran Kowalczyk, kayropraktik tedaviye yöneldi. Kayropraktik uzmanına, Kowalczyk’in hastane geçmişinde migren ve eklem hipermobilitesi bulunduğu bilgisi iletilmedi. Kayropraktik uzmanı, ağrıyı hafifletmek için boynunu çıtlattı. Kowalczyk'in spor salonunda boynunu yaraladığında atardamar diseksiyonu geçirdiği ve kiropraktör boynunu çatlattığında aynı bölgede akut diseksiyonlar yaşadığı düşünülüyor

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YATKINLIĞI VARMIŞ

Yapılan soruşturmalarda, Kowalczyk’in bilinmeyen bir bağ dokusu rahatsızlığına sahip olduğu ve bunun arter yırtılmalarına (arter diseksiyonu) yatkınlık sağladığı ortaya çıktı.

Bu sağlık sorunu, kayropraktik tedavi sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmesine yol açtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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spor boyun fıtığı İngiltere hastane boyun ağrısı alternatif tıp
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