Alternatif tedavi arayışı hayatından etti! Boynunu çıtlattırıyordu ancak Alter'i yırtılınca...

İngiltere'nin Gateshead kentinde yaşayan 29 yaşındaki Joanna Kowalczyk, spor salonunda yaşadığı boyun sakatlığını tedavi ettirmek için kayropraktik tedavi tercih etti. Ancak bu karar, genç kadının hayatına mal oldu.

KENDİ İSTEĞİYLE HASTANEDEN ÇIKTI

Eylül 2021’de, spor antrenmanı sırasında boynunu sakatlayan Kowalczyk, ertesi gün acil servise başvurdu. Doktorlar, olası bir beyin kanamasını ekarte etmek için lomber ponksiyon (belden sıvı alınması) önerdi. Ancak genç kadın, bu işlemi yaptırmadan kendi isteğiyle hastaneden ayrıldı.

ARTER YIRTILMASI HAYATINA MAL OLDU

Alternatif tedavi yöntemleri araştıran Kowalczyk, kayropraktik tedaviye yöneldi. Kayropraktik uzmanına, Kowalczyk’in hastane geçmişinde migren ve eklem hipermobilitesi bulunduğu bilgisi iletilmedi. Kayropraktik uzmanı, ağrıyı hafifletmek için boynunu çıtlattı. Kowalczyk'in spor salonunda boynunu yaraladığında atardamar diseksiyonu geçirdiği ve kiropraktör boynunu çatlattığında aynı bölgede akut diseksiyonlar yaşadığı düşünülüyor

YATKINLIĞI VARMIŞ

Yapılan soruşturmalarda, Kowalczyk’in bilinmeyen bir bağ dokusu rahatsızlığına sahip olduğu ve bunun arter yırtılmalarına (arter diseksiyonu) yatkınlık sağladığı ortaya çıktı.

Bu sağlık sorunu, kayropraktik tedavi sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmesine yol açtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.