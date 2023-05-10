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Altı kadınla aynı anda evli olan adam hayatının en büyük zorluğunu anlattı! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve bu çok kaotik”

10.05.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Arthur O Urso aynı anda 6 kadınla evlenerek dünya manşetlerindeki yerini almıştı. Çok eşli hayat düzeni sayesinde dikkatleri üzerine çeken Urso, şimdi birden fazla kadınla evli olmanın en büyük zorluğundan bahsederek bir kez daha manşetlere yerleşti.

Altı kadınla aynı anda evli olan adam hayatının en büyük zorluğunu anlattı! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve bu çok kaotik”

Brezilya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, çok eşli evliliğinin detaylarını paylaşarak gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eşleriyle aynı yatakta uyumak için özel bir yatak yaptırdığını ifade eden Urso, eşlerinin aynı anda regl olduklarını ve bu durumun hayatının en büyük zorluğunu olduğunu itiraf etti. Fenomen isim evliliklerinde regl döneminin zorluluğundan söz ederek, “Hepsi aynı anda regl oluyor ve bu çok kaotik” ifadelerini kullandı.

“KÖŞEDE BİRİ AĞLIYOR, DİĞERİ İSE ÇİKOLATA YİYOR”

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Regl dönemlerinde eşlerinin anlamsız bir şekilde kavga çıkarttığını ve hormonal olarak büyük dengesizlikler yaşadığından söz eden Urso, “Köşede biri ağlıyor, diğeri ise çikolata yiyor. Sebepsiz çıkan kavgaları anlatmıyorum bile. Bu bir kaos” dedi. Fenomen isim bu dönemde eşlerine nasıl davranması gerektiğini bilmediğini söyleyerek takipçilerinden yardım istedi.

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