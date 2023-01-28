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Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı kim? Liderlerin arkasında durduğu bir aday var: Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı için kritik tarih

28.01.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta gerçekleştirilecek kritik toplantı sonrası yapılacak açıklama ile belli olması bekleniyor. CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek ve DP liderleri yeniden bir araya gelecekler. Seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ın vurgulanmasının ardından "Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Liderlerin adayı uzlaşıyla belirleyeceği öne sürüldü. Peki, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı kim? Liderlerin arkasında durduğu bir aday var: Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı için kritik tarih

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacağı merak konusu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal 13 Şubat'ta yeniden bir araya gelecekler. 12. kez gerçekleştirilecek toplantının ardından Cumhurbaşkanı adayının ilan edileceği öne sürüldü. Peki, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı için gözler 13 Şubat'taki kritik toplantıya çevrildi.

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ALTILI MASA'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLCAK?

Altılı Masa 13 Şubat'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanacak.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 12. kez bir araya geleceği toplantı sonrası Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı iddia edildi.

Kurmaylar, liderlerin buluşması sonrası yayımlanacak bildiriyle birlikte, yine bir tarih verilerek adayın nasıl tanıtılacağının duyurulacağını da ifade etti.

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"HER LİDERİN ARKASINDA DURDUĞU BİR ADAY OLACAK"

Kurmaylar, anketler üzerinden cumhurbaşkanı adayı belirlemek gibi bir yaklaşımlarının olmadığını ifade etti.

Yapılan açıklamada"Partilerin hepsi kendi içlerinde elbette bir değerlendirme yapıyor ancak son kararı liderler verecek. Her liderin arkasında durduğu bir aday olacak.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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