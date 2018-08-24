Altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen tercihleri 'Adana burması'

Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR/ADANA, (DHA) - KUYUM sektörü için büyük öneme sahip kentlerden Adana'da kadınlar, altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen 22 ayardan yapılan 'Adana burması' bilezikten vazgeçmiyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Burma, bölgemizin olmazsa olmaz takısı. Gramı 225 TL'den satılan burmadan Adanalılar asla vazgeçmiyor" dedi. Adana'da, 2 bin 400 yıldır modası geçmeyen ve M.Ö. 4'üncü yüzyılda, paranın olmadığı Helenistik Dönem'de ticaret yapılırken değiş- tokuş yöntemiyle değerlendirilen 'Adana burması', bugün de 'bilekte taşınan nakit para' olarak görülüyor. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan, iki ucunda yılan başı bulunan ve 'Adana burması' olarak bilinen bilezik, küçük değişikliklerle bugün üretilerek, satışa sunuluyor. Güncel modellerde ise burmadan yılan başları çıkarılarak, yerine kilit konuldu. 'Adana burması' bilezikler, kuyumcularda 7 telli, 12 telli, elmas kırığı ve badem baş gibi model isimleriyle kadınların beğenisine sunuluyor. ATÖLYEDE 'BURMA' ÇALIŞMASI Birbirine kur yapan iki yılanın sembol edildiği, 22 ayar altından yapılan 'Adana burması' bilezikler, emsallerine göre daha düşük fire ve işçilik gideri nedeniyle altın yatırımcısının tercihinde öne çıkıyor. 10 gramdan 80 grama kadar istenilen ağırlıkta yapılabilen burma, düşük fire ve işçilik nedeniyle süs eşyası olmasının yanı sıra yatırım aracı olarak da müşterilerin öncelikli tercihi oluyor. Kuyumcu atölyelerinde 'Adana burması'nın yapımına, 24 ayar altın külçelerinin bakır katılarak, 22 ayara düşürülmesiyle başlanıyor. Potada uygun oranlarda bakır katılan altın, 900 ile 1000 dereceye kadar ısıtılıp eritilerek, yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda çubuk haline getiriliyor. İstenen bilezik ağırlığına göre silindirlerden birkaç kez sündürülüp, 2 metre uzunluğa ulaştırılan altın tel, çapaklarından arındırılması için balmumu sürülerek, 'hadde' denilen ve üzerinde türlü çapta delikleri olan çelik araçtan zincirle çekiliyor. Telin bir ucu mengeneye sıkıştırılırken, diğer ucu el matkabına bağlanıp çevrilerek, 'bükü' işlemi gerçekleştiriliyor. Ortalama çevresi 19 - 19,5 santimetre olacak şekilde kesilen burma, tuz ruhuna batırılarak, oksitten arındırılıp, sarı renge büründürülüyor. Son olarak istenen parlaklık seviyesine göre içinde çelikten yapılmış küçük bilye ve çubuklardan oluşan mafsal makinelerinde cilalama işlemi yapılan 'Adana burması', satışa hazır hale getiriliyor. 'KENTİN OLMAZSA OLMAZ TAKISI' Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, 'Adana burması'nın bölge için önemini belirterek, "Altın hiçbir zaman ilgisini kaybetmez, her zaman altın kraldır. Düğün mevsiminde, yaz sezonunda çiftçinin mahsulünü kaldırıp, eşine ve ailesine altın alacağı, evlenen çiftlerin altın alacağı bir dönemdeyiz. Burma, bölgemizin olmazsa olmaz bir takısıdır. Her türlü gramda temin edilebilir. En az işçiliğe sahip ve geri dönüşümde en az borsa rayicinin yakınında satılan bir üründür. Alıcısına yatırımcısına en az kaybettiren bir üründür. Adanalıların, çevre kentlerin tercihi de bu yöndedir. 22 ayarda gramı 225 TL'den satılan burmadan Adanalılar asla vazgeçmiyor" diye konuştu.

