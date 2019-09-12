Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri, Zuhal Olcay ile Zülfü Livaneli'ye

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 23- 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde verilecek onur ve emek ödüllerinin sahipleri açıklandı. Festival kapsamında düzenlenecek törenlerde Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri Zuhal Olcay ve Zülfü Livaneli’ye, Orhan Kemal Emek Ödülleri ise Derya Ergün ve Erdoğan Engin’e takdim edilecek.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, ustaları unutmuyor. Bu yıl 26'ncı kez düzenlenen festivalin Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri ve Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin takdim edileceği isimler açıklandı. Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri; bu yıl oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfü Livaneli’ye veriliyor. İki usta isme ödülleri, 28 Eylül'de gerçekleşecek Altın Koza Ödül Töreni’nde takdim edilecek. Festivalde bu yıl ilk kez düzenlenen Orhan Kemal Emek Ödülleri ise görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ve makyaj sanatçısı Derya Ergün’e veriliyor. Orhan Kemal Emek Ödülleri, 23 Eylül 2019 Pazartesi akşamı düzenlenecek açılış toplantısında sahiplerine takdim edilecek.

23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 4 kategoride yarışacak. Yarışma kategorisi dışında Uluslararası Uzun Metraj Film gösterimleri de gerçekleştirilecek. Sinemaseverlerin merakla beklediği Altın Koza Ödülleri ise 28 Eylül 2019 Cumartesi gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.