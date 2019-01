Altın Küre Ödülleri’ne damga vuran olay

Yıldız isimlerle dolu Altın Küre Ödülleri’nde (Golden Globes) öyle bir olay yaşandı ki, yıldız isimlerin önüne geçti. Gecenin en çok konuşulan ismi ünlü biri değil. Sosyal medyanın dikkatini çeken genç kız, neredeyse elinde su tepsisiyle tüm ünlü isimlerin fotoğraflarının arkasında poz veriyor.

Kırmızı halıda su servisi yapan genç kız, sessiz ve sakince ünlülerin fotoğraflarının arkasında poz veriyor. Fotoğrafların yayılmasıyla ödüllerden çok kırmızı halıda her fotoğrafa girerek trollemeyi ve su markasının reklamını yapmayı başaran genç kız konuşulmaya başlandı.

2015 yılından beri Altın Küre Ödülleri’nin resmi sponsor markalarından biri olan Fiji’nin yaptığı anlaşılan olay sonucu, marka saatler içinde internetin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İşte Fiji Girl’in (Fiji Kızı) trollediği bazı fotoğraflar.

FORGET THE CELEBS, Fiji Girl Is Out Here Stealing the Spotlight at the #GoldenGlobes ???????? https://t.co/2eawhaw1se pic.twitter.com/4K4vszC615