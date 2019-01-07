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Altın Küre Ödülleri’ne damga vuran olay

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SİNEMA TV  | 07.01.2019 11:44 | Son Güncelleme

Oscar’ın habercisi Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) dün gece ihtişamlı bir törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerden çok neredeyse her fotoğrafa girmeyi başaran “Fiji Girl” damga vurdu.

Altın Küre Ödülleri’ne damga vuran olay

Yıldız isimlerle dolu Altın Küre Ödülleri’nde (Golden Globes) öyle bir olay yaşandı ki, yıldız isimlerin önüne geçti. Gecenin en çok konuşulan ismi ünlü biri değil. Sosyal medyanın dikkatini çeken genç kız, neredeyse elinde su tepsisiyle tüm ünlü isimlerin fotoğraflarının arkasında poz veriyor.

Kırmızı halıda su servisi yapan genç kız, sessiz ve sakince ünlülerin fotoğraflarının arkasında poz veriyor. Fotoğrafların yayılmasıyla ödüllerden çok kırmızı halıda her fotoğrafa girerek trollemeyi ve su markasının reklamını yapmayı başaran genç kız konuşulmaya başlandı.

2015 yılından beri Altın Küre Ödülleri’nin resmi sponsor markalarından biri olan Fiji’nin yaptığı anlaşılan olay sonucu, marka saatler içinde internetin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İşte Fiji Girl’in (Fiji Kızı) trollediği bazı fotoğraflar.


Sırf telefonla konuşabilmek için... Sırf telefonla konuşabilmek için...
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Anahtar Kelimeler:
Fiji Girl Altın Küre Ödülleri Golden Globes

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