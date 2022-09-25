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  4. Altıncı kattaki havalandırma penceresinden düştü! Genç adamın feci sonu...

Altıncı kattaki havalandırma penceresinden düştü! Genç adamın feci sonu...

25.09.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Yedi katlı bir binanın altıncı katındaki havalandırma penceresinden sarkan 29 yaşındaki Gökhan Karabacak, 15 metre mesafeden yere düştü ve hayatını kaybetti. Polis, Karabacak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Altıncı kattaki havalandırma penceresinden düştü! Genç adamın feci sonu...

Olay, saat 15.00 sıralarında Baykoca Mahallesi’nde meydana geldi. Binanın 4’üncü katındaki dairede yaşayan Gökhan Karabacak, bilinmeyen bir nedenle 6’ncı kata çıktı. Acil çıkışların yapıldığı merdivenin havalandırma penceresinden sarkan Karabacak, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gökhan Karabacak, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karabacak’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa düşme
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