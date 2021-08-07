Amasya’da feci kaza: Anne ve 2 oğlu öldü, baba ve oğlu yaralı

Amasya’dan Taşova’ya giden Yavuz Kılıç idaresinde bir kamyonet, Durucasu köyü Edeyeri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Zahir Karakol’un kullandığı otomobille çarpıştı.

ANNE VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan, anne Elif, çocukları Muhammet Halis Alper ve Mehmet Emir Karakol olay yerinde hayatını kaybederken, baba Zahir ve diğer çocukları Mikail Ahmet Karakol yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



