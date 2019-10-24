Amasya'da senaryo gereği yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 5. Ana Jet Üs Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) sızıntısının olduğu kaza canlandırılarak tatbikat yapıldı.

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, kimyasal madde taşıyan askeri birlikte bulunan bir tankerden sızıntı başladı.

Birlikte bulunan 20 askerin kimyasal maddeye maruz kalmasının ardından ilk müdahale, 5. Ana Jet Üs Komutanlığı KBRN ekibi tarafından yapıldı.

Kimyasal maddeye maruz kalan askerler, KBRN ekibi tarafından temizlenerek, karantina bölgesine alındı. Askerler daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Tatbikata, askeri personel ve sağlık ekiplerinden oluşan 110 kişi katıldı.

Amasya İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın, askeri ve sivil kurumların ortaklaşa gerçekleştirdiği ilk tatbikat olma özelliği taşıdığını söyledi.

Amasya'da merkezde ve Merzifon ilçesinde olmak üzere iki KBRN ünitesinin yer aldığını ifade eden Nergiz, KBRN tatbikatlarının ve eğitimlerinin aralıklarla devam edeceğini sözlerine ekledi.

