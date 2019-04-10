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Amazon’dan kaçırılmayacak bahar fırsatları!

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ALIŞVERİŞ  | 10.04.2019 11:16 | Son Güncelleme

Harika fırsatları kaçırmamak için elinizi çabuk tutun. “Bitmeden Yakala!” fırsatları sadece belirli bir süre için geçerlidir. “Bitmeden Yakala!” fırsatlarında, indirimin sona ermesine kaç saat kaldığı ve stokların ne kadarının tükendiği ürünün yanında belirtilmektedir. “Bitmeden Yakala!” ürünlerini sepetinize attığınızda, 15 dakika içinde alışverişinizi tamamlamanız gerekir aksi takdirde indirimden yararlanamazsınız.

Amazon’dan kaçırılmayacak bahar fırsatları!

Amazon.com.tr’nin elektronikten oyuncağa, modadan ev yaşama kadar birçok farklı kategoride gerçekleştirdiği ‘Bahar Fırsatları’ kampanyası bugün başladı.

10-12 Nisan tarihleri arasında üç gün boyunca birçok üründe gerçekleşecek bahar indirimleri, yüzde 60’a varan indirim fırsatları ve birçok üründe geçerli ücretsiz teslimat avantajı sunuyor.

İstanbul, 10.04.2019- Amazon.com.tr’de üç gün sürecek ‘Bahar Fırsatları’ bugün başladı. 10-12 Nisan tarihleri arasında oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlerin yer alacağı fırsatlar, üç gün boyunca kullanıcıları cazip fiyatların yanı sıra günlük ve saatlik indirimlerle karşılıyor. Yüzde 60’a varan indirimlere ek birçok üründe geçerli ücretsiz teslimat avantajı ile birbirinden çeşitli fırsatlara, Amazon.com.tr/baharfirsatlarisayfası ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Amazon, Türkiye’deki müşterilerine üç gün sürecek dev bahar kampanyası kapsamında yüzlerce ürünü cazip fiyat avantajlarıyla sunuyor. Kullanıcılar kampanya kapsamında oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok farklı kategoriden yüzlerce ürüne uygun fiyat ve birçok üründe geçerli ücretsiz güvenilir teslimat ayrıcalığıyla ulaşabiliyor.

Samsung Galaxy Note 8, 64 GB

Büyük ekranla üst gömlek multimedya kullanımını sağlayan telefon, bunu S Pen yeteneğiyle de birleştirerek farklı bir noktaya yerleşiyor. Buna çift kamera ile telefoto ve alan derinlikli fotoğraf yeteneklerini, 6 GB RAM ile yüksek performansı ve diğer pek çok detayı daha ekleyince, ortaya gayet iyi bir tablo çıkıyor.

1 fırsat

LEGO 70635 Jay - Spinjitzu Ustası

Ninja ol ve Jay ile Spinjitzu numaralarını sergile! Ninja yıldızlı Mavi Ninja’yı kapsüle yerleştir, topaca tak ve fırlatma ipini çek. Döndür, yuvarla, atla ve Birdirbir gibi süper numaralar öğren. Sonra kendi Spinjitzu müsabakalarını oluştur ve en iyi Spinjitzu ustası olmak için arkadaşlarınla yarış!

2 fırsat

Evy Baby - Bebek Bezi, Maxi Plus

Bebeğinizin hassas cildi için Flexydry System ile geliştirilen yeni Evy Baby, mükemmel uyum, maksimum kuruluk için bebeğinizin ilk gününden itibaren yanınızda. Pratik kullanımı ve ulaşılabilir fiyatıyla annelerin de favorisi olan Evy Baby Bebek Bezleri bir bebek bezinden beklediğiniz her şeyi fazlasıyla karşılıyor.

3 fırsat

Samsung Galaxy S9+ SM-G965F Akıllı Telefon, 128 GB

Günün hangi anı olursa olsun, bundan sonra fotoğraf çekmeden önce iki kere düşünmeyeceksiniz. İki f-stop modu ile yeni bir kategori oluşturan Çift Diyafram, parlak ve düşük ışık koşullarına otomatik olarak uyum sağlıyor. Tıpkı insan gözü gibi… Üstelik diyafram modlarında geçiş yaparak sanatçı yönünüzü ortaya çıkarabilirsiniz.

4 fırsat

Gilette - Gillette 81609461 Gillette Mach3 Tıraş Makinesi Yedekli

En üstün konforu sağlayan Gillette MACH3 Turbo'nun inanılmaz rahatlık sağlayan daha keskin Turbo kesici bıçakları, sakalları daha kolay keserek daha az takılma ve cekilme hissi sağlar. Uzun süre kalıcı Comfort Jel Şerit, bıçakların cildinizde kaymasına yardımcı olur. Bu tıraş makinesi rahat tıraş icin 2 kat fazla Cilt Koruyucu mikrofine sahiptir. Ayrıca, hassas bıçak süspansiyonu, bıçakları cildinizle yakın temas halinde tutar ve basınca göre ayarlanan oynar başlık yüz kıvrımlarına uyum sağlayarak daha kolay bir tıraş sağlar. Kullan At Blue II Plus'a kıyasla MACH3'e kıyasla ilk iki bıçak.

5 fırsat

GoPro Hero7 White Aksiyon Kamera

HERO7 White, herhangi bir macerada mükemmel bir ortak. Sert, küçük ve tamamen su geçirmez. Dokunmatik bir ekran, harika fotoğraflar çekmeyi kolaylaştırır. Fotoğraflarınız ve videolarınız da hızlıca GoPro uygulamasına aktarılır.

6 fırsat

Üç gün sürecek bu inanılmaz fırsatları sakın kaçırmayın!

Üç gün boyunca oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlerin yer alacağı 'Bahar Fırsatları’ özel indirimi, günlük ve saatlik özel tekliflerin yanı sıra kampanya boyunca yüzde 60’a varan indirimlere sahne olacak. 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmetiyle fırsatların keyfini katlayacak kampanyaya Amazon.com.tr/firsatlar ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

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