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Amazon Prime’ın Fallout dizisine ilgi yoğun! İlk günden gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.04.2024 14:39
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Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşan Fallout dizisi ilk günden büyük ilgi gördü. Eleştirmenlerin beğenisini kazanan diziye gelen ilk yorumlar oldukça olumlu. İşte Fallout konusu ve oyuncu kadrosu...

Amazon Prime’ın Fallout dizisine ilgi yoğun! İlk günden gündem oldu

Amazon Prime’ın orijinal yapımları arasına dahil olan Fallout dizisi ilk günden büyük ilgi gördü.

Oyun serisinin sıkı fanlarını da memnun eden içerik, ilk aşamada The Last of Us’ın dizisi kadar iyi bulunuyor.

11 Nisan tarihinde çıkan Fallout dizisini erkenden izleme şansı elde edenler, genel olarak çok olumlu yorumlarda bulundu. Bugün itibarıyla dizinin Rotten Tomateos puanı %91.

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Eleştirmenlerin büyük ölçüde uzlaştığı konulardan biri, dizinin uyarlandığı oyun serisinin dünyasını başarıyla ekrana yansıttığı. Diğer yandan dizinin aksiyon ve şiddet konusunda elini korkak alıştırmadığı söyleniyor ki bu da pek çok eleştirmen tarafından takdir edilmiş gibi görünüyor.

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FALLOUT KONUSU

Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy (Ella Purnell), dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalacak. Bu yolculukta Lucy'ye eşlik edecek karakterlerden biri de Walton Goggins'in hayat verdiği The Ghoul olacak.

UYIYUIY

Baş yapımcıları Jonathan Nolan ve Westworld’ün yaratıcılarından Lisa Joy’un olduğu Fallout’un başrollerinde Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins ve daha fazlası yer alıyor.

Vitrin


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