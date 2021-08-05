Amazon Prime Video’nun yeni filmlerini kaçırmayın! Üstelik şimdi Amazon Prime 30 gün ücretsiz…

Birbirinden güzel dizi ve filmlere ev sahipliği yapan Amazon Prime Video arşivini genişletmeye devam ediyor. Amazon orijinal yapımı ya da başka yapım şirketlerine ait yeni ve klasikleşen filmleri bulabileceğiniz Prime Video ilk 30 gün ücretsiz! İşte Amazon’a yeni eklenen filmler…

1-1917

I. Dünya Savaşı’nın Britanya sahasındaki durumlarını iki kıdemsiz asker üzerinden anlatan dram ve savaş filmi 1917. Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan bu iki askere oldukça zor bir görev veriliyor ve bu görev yüzlerce askerin hayatını kurtaracak bir önem taşıyor. Yıldız oyuncu kadrosuna sahip film Amazon Prime’da!

2- Jolt

Amazon Studios tarafından oldukça taze piyasaya sürülen aksiyon ve komedi filmi Jolt! Öfkesini kontrol edemeyen ve şiddet eğilimli Lindy adındaki bir kadına odaklanan filmde başkahraman kendini törpüleyebilmek için elektrot kaplı bir yelek giymek zorunda. Fakat birtakım olayların intikamını almak için ceketi çıkarmaya karar veren Lindy lanetini güce çevirmeye kararlıdır.

3- The Tomorrow War

Fütüristik ve distopik bir bilim kurgu ve macera filmi The Tomorrow War. Chriss Prat, Yvone Strahovski, J.K. Simmons gibi yıldız oyunculara ev sahipliği yapan filmde gelecekten gelen günümüze gelen askerler uzaylı istilası hakkında insanları uyarıyor. Dünyadaki yaşamın sona ermemesi için ise birincil görev bilim insanlarında. Bakalım zorlu mücadeleyi kim kazanacak?

4- The Map of Tiny Perfect Things

Fantastik ve romantik bir komedi olan The Map of Tiny Perfect Things, Amazon orijinal filmlerinden biri. Film aynı zaman döngüsüne takılıp kalan Mark ismindeki genç ile başlıyor. Tam olarak aynı günü binlerce kez baştan yaşayan Mark, kendisiyle aynı durumda olan Margaret ile tanışınca olaylar gelişiyor. Amazon Prime’da izlenebilecek en sevimli filmlerden biri!

5- Greenland

Gerilim dolu bir aksiyon filmi olan Greenland dünyaya çarpmak üzere olan bir meteordan kendini korumaya çalışan bir ailenin öyküsünü anlatıyor. Dünyanın yok olmasına sadece 48 saat varken herkes kaçacak yer arar. Aksiyon filmleriden yakın olarak tanıdığımız Gerard Butler’ın başrolde oynadığı filmde, aile Grönland’daki sığınağa kaçmaya çalışır. Yer yer gerileceğiniz film oldukça çarpıcı!

6- Chemical Hearts

Amazon orijinal yapımı başka bir film de Chemical Hearts. Oldukça sevimli bir romantizm içeren film lisede aşık olan iki genci konu ediyor. Henüz aşkın ne demek olduğunu bilmeyen Henry ve Grace’in dünyanın en güzel duygusunu deneyimlemesine tanık olacağınız filmde kendinizi sürekli gülümserken bulacaksınız!

7- Missing Link

Amazon kahkahalara boğulacağınız bir animasyon filmi ile karşınızda: Missing Link! Evrimini tamamlayamamış bir yaratık olan Bay Link’in devasa bir fiziği var ve vücudunun her yeri tüylerle kaplı. Soyu tükenmiş olan türün son örneği olan Bay Link’in atalarını ve kendine benzeyen birilerini arama macerasına tanık olacağınız filmde çok eğleneceğinizi garanti ediyoruz.

8- Bliss

Yıldız oyuncular Salma Hayek ve Owen Wilson’un başrollerini paylaştığı bilim kurgu ve dram filmi Bliss, farklı senaryosuyla oldukça çarpıcı. Amazon orijinal yapımı olan filmde, eşinden boşanan ve işinden kovulan Greg karakterinin hayatı iyice kötüye gider. Bu sırada sokakta yaşayan bir kadın olan Isabel ile tanışır. Isabel kafasında çılgın teoriler olan bir kadındır. Bakalım ikiliyi nasıl maceralar bekliyor?

9- Coming 2 America

Efsaneleşen dizi Coming to America’nın devamı niteliğinde Coming 2 America! Komedyen Eddie Murphy’nin başrol oynadığı filmde Prens Akeem, yıllar önce kaybolan bir oğlu olduğunu öğrenir. Tahtının başına geçecek bir varis çıkmasının sevincini yaşayan prens oğlunu bulmak için Amerika’ya gider.

10- Nocturne

Tüyler ürpertici gerilim filmi Nocturne, çok hırslı genç bir piyanist kadının hikayesine odaklanıyor. İkiz kız kardeşinin gölgesinde kalan Nocturne, onu geçebilmek ve konservatuar sınavında başarı elde etmek için şeytanla anlaşma yapar. Uyarıyoruz, filmi izlerken çok gerileceksiniz!



