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Amber Heard anneliğe alıştı! Paylaşımına beğeni yağdı

08.07.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslektaşı Johnny Depp'ten olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Amber Heard, geçtiğimiz günlerde anne olduğunu açıklamıştı. Heard, kızıyla birlikte ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Amber Heard anneliğe alıştı! Paylaşımına beğeni yağdı

Kendisine şiddet uygulamakla suçladığı ABD'li oyuncu Johnny Depp'ten 2016'da ayrılan Amber Heard, taşıyıcı anne yöntemiyle ilk bebeğini kucağına aldı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Heard, geçtiğimiz gün kucağında kızıyla birlikte mutfakta keyif yaptı. O anları takipçileriyle de paylaşan 35 yaşındaki oyuncunun gönderisi kısa sürede hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Öte yandan Amber Heard'ün kızının adı da merak konusu oldu. Ünlü yıldız, bebeğine vefat eden annesi Paige'in adını verdi. Kızına iki isim vermeyi tercih eden Amber Heard, Paige'nin yanına Oonagh adını da ekledi. Heard'ün bebeğine verdi bu isim İrlanda dilinde "kuzu" anlamına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
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