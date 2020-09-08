Amber Heard Johnny Depp’in talebini reddetti

Amber Heard ile Johnny Depp bir türlü uzlaşamıyor. İkilinin birbirlerine açtıkları şiddet ve ihanet davaları devam ederken, Heard’den sert bir hamle geldi. Johnny Depp, eski eşine açtığı 50 milyon dolarlık dava duruşmasının yeni filminin çekimleriyle çakışması nedeniyle Heard’den ertelenmesini istedi. 34 yaşındaki Heard ise eski eşinden gelen bu isteği kesin bir dille reddetti.

“HİÇ ÇABA SARF ETMİYOR”

Depp, Fantastik Canavarlar serisinin Londra’daki çekimlerine katılabilmek için Heard’den böyle bir talepte bulunduğu öğrenildi. Heard, eski eşini planlanan mahkeme tarihlerini takip etmek için hiç çaba sarf etmemekle suçluyor.

ÇEKİMLER EKİM’DE BAŞLIYOR

Yönetmen koltuğunda David Yates’in oturduğu Fantastik Canavarlar’ın çekimleri corona virüsü salgını nedeniyle durdurulmuştu. Londra’daki salgın koşullarının iyileşmesiyle beraber filmin çekimlerine ekim ayında başlanacağı açıklandı.

