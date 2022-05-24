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Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp'in ifade vermesini istemiyor

24.05.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve 50 milyon dolar değerinde karalama davası açtığı eski eşi Amber Heard’ün davasında son dönemece girildi. Oyuncu Eva Green ve müzisyen Courtney Love’in Depp’e destek veren söylemleri gündeme gelirken Heard’ün avukatları davada taktik değişikliğine gitti.

Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp'in ifade vermesini istemiyor

Johnny Depp ve Amber Heard’ün karalama davasında artık sona yaklaşılıyor. Birbirleri hakkında birçok iddia ortaya atan ve kanıt sunan çiftin davasında, Heard’ün avukatlarından yeni bir hamle geldi.
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DEPP'İ ÇAĞIRMAKTAN VAZGEÇTİLER

Heard’ün avukatları normalde Depp’i yeniden ifade vermesi için mahkemenin huzuruna çağıracaktı ancak davanın son günlerine yaklaşırken taktik değişikliğine giden Heard, Depp’i çağırmaktan vazgeçti.
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NEDEN İFADE VERMEYECEK?

Heard'ün avukatlarının 58 yaşındaki Depp’i yeniden ifade vermek için çağırmaması soru işaretleri yarattı.

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Depp'in davanın bu evresinde vereceği hiçbir ifadenin yararlı olmayacağı ve mahkemeyi gereksiz yere oyalacağı belirtildi. İkilinin mahkemesinin bu hafta son bulması bekleniyor.
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KATE MOSS TANIK OLACAK

Mahkemedeki bir başka gelişme ise Depp’in eski sevgilisi Kate Moss’un tanık olarak çağrılacak olması. İngiliz model, video bağlantısıyla davaya bağlanacak ve Depp’in lehine tanıklık yapacak.

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VODKA ŞİŞESİYLE CİNSEL TACİZ

Amber Heard geçtiğimiz günlerde ifade verdiği mahkemede, eski kocası Johnny Depp'in kendisine votka şişesiyle cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği kavgayı detaylarıyla anlattı. Amber, "İlk gece beni ittiğinde, zeminde kaymaya başladım. Beni böyle savurmak onun için çok kolaydı.” dedi ve ekledi.
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Johnny Depp'in onu boynundan yakaladığını, kafasını duvara çarptığını açıklayan Heard, barikat koyarak kapının arkasında uyumak zorunda kaldığını iddia etti. Amber Heard ayrıca, "yerde şişe kırdığını", onu ve yüzünü oymakla tehdit ettiğini dile getirdi.

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Amber Heard Johnny Depp
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