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  4. Amber Heard’ün Cara Delevingne ile öpüşme görüntüleri ortaya çıktı

Amber Heard’ün Cara Delevingne ile öpüşme görüntüleri ortaya çıktı

23.06.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amber Heard gündemden düşmüyor! Güzel oyuncunun Johnny Depp ile evli olduğu dönemde Cara Delevingne ile öpüşürken görüntüleri ortaya çıktı. Johnny Depp daha önce Heard'ün üçlü ilişki yaşadığına dair iddialarda bulunmuştu.

Amber Heard’ün Cara Delevingne ile öpüşme görüntüleri ortaya çıktı

Amber Heard’ün, Johnny Depp ile evli olduğu dönemde Cara Delevingne ile ilişki yaşadığı iddiaları uzun zamandır gündemde. Hatta bu ilişkide Elon Musk'un da olduğu gündemdeydi. Üçlü ilişki iddiasıyla gündemde olan Cara Delevingne ve Amber Heard’ün öpüşme pozları sızdı.

YouTube programı Popcorned Planet'te Heard ve Delevingne'in kucaklaşıp öpüşürken "özel fotoğraflar" olarak nitelendirdiği fotoğrafları lanse etti.

Ekran Alıntısı

Taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

ÜÇLÜ İLİŞKİ İDDİASI

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile devam eden mahkeme sürecinde bu konuya dair iddialarda bulunmuştu. Depp, çekim için dışarıdayken Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü cinsel ilişki yaşadığını ve onları yakaladığını söyleyerek asansör kayıtlarını mahkemeye vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Cara Delevingne
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