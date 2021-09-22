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Amber Rose klip için müstehcen pozlar verdi

22.09.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amber Rose, Instagram'da müstehcen pozlarıyla dikkat çekti. Rose yeni klip için neon pembe bir tanga mayo içinde poz verirken oldukça cüretkardı.

Amber Rose klip için müstehcen pozlar verdi

Amerikalı oyuncu/model Amber Rose yeni klibi için cüretkar pozlara imza attı. Klip çekiminde neon pembe bir mayo giyen Rose yatağın üstüne çıkıp kıvrımlarını sergiledi.

Tangasını göstermek için şekilden şekle giren Rose bu pozları da sosyal medyada paylaştı.

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Rose geçtiğimiz yıl göğüslerini küçültmüş ve yeni halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

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İlk olarak, şimdilerde Kim Kardashian ile evli olan şarkıcı Kanye West ile yaşadığı ilişki sayesinde meşhur olan ve 2013 yılında şarkıcı Wiz Khalifa ile evlenen Amber Rose’un, bu evliliğinden Sebastian Taylor Thomaz adında bir oğlu var.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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