İngiltere'nin çok izlenen reality şovu The Only Way Is Essex'in yıldızı Amber Turner, yazdan kalan günlerin tadını çıkarmak için soluğu Yunanistan'da aldı.

Girit tatili sırasında sarı renkli bikinisiyle güneşin tadını çıkaran ünlü isme 'Yunan tanrıçası' benzetmesi yapıldı.

27 yaşındaki ünlü isim dalgaları arkasına alarak objektiflere birbirinden iddialı pozlar verdi.



Yaz boyunca çalışan Amber Turner, tatil yapmak için yeni fırsat buldu.