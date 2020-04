AMC, Daryl Dixon için de film yapmayı düşünüyor

Ekranların fenomen dizisi The Walking Dead’in efsane karakterlerinden Daryl Dixon’lı solo film için çalışmalara başlanıldığı iddia edildi. Resmi olarak henüz onaylanmayan projenin koronavirüs salgını sonrasına hazırlandığı belirtildi. Filmde Daryl'ın da Rick'i arayanlardan olması ve Merle'ü içeren bazı geçmiş sahnelerinin bulunması ihtimaller arasında gözüküyor.

KORONAVİRÜS THE WALKING DEAD EVRENİNİ SEKTEYE UĞRATTI

AMC, daha önce Rick Grimes karakteri için de film onayı verdi. Ancak henüz Andrew Lincoln'ün başrolünde yer aldığı filmle ilgili detayları paylaşmadı. Virüs nedeniyle sezon finalini tamamlayamayan The Walking Dead, devam eden 10. sezonunu 15. bölümüyle tamamladı. 16. bölümse daha sonra özel bölüm olarak yayınlanacak. Sezonun ikinci yarısında diziden çıkan Michonne karakterinin de Rick Grimes filminde gözükeceği konuşuluyor.

Koronavirüs sonrası The Walking Dead'in uzantısı Fear the Walking Dead'in yeni sezonunun çekimleri de durdu. 12 Nisan'da başlaması beklenen ikinci uzantı The Walking Dead: World Beyond'ın yayını ise yılın son çeyreğine kaldı.