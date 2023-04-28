Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Amca dehşeti yaşattı! 5 yaşındaki yeğeninin kırık kiremitle boğazını kesti... Cansız bedenini parçalara ayırıp yaktı

Amca dehşeti yaşattı! 5 yaşındaki yeğeninin kırık kiremitle boğazını kesti... Cansız bedenini parçalara ayırıp yaktı

28.04.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’ın Dust Mohammad kentinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yerel basındaki haberlerde adı N.B. olarak açıklanan bir amcanın 5 yaşındaki yeğeni Hossam’ı döverek öldürdüğü ve ardından cansız bedenini parçalara ayırarak yaktığı ortaya çıktı. Olayın ardından amca ve suç ortağı olan iki kişinin yakalandığı ifade edildi.

Amca dehşeti yaşattı! 5 yaşındaki yeğeninin kırık kiremitle boğazını kesti... Cansız bedenini parçalara ayırıp yaktı

İran’da yaşanan bir olay ülkede büyük tepki çekti. İsmi N.B olarak açıklanan bir amca bir akrabalarının düğünün sonrasında kendisini evine kadar takip eden 5 yaşındaki yeğenini öldürdü. Olay sırasında uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu iddia edilen amca 5 yaşındaki Hossam’ı önce dövdü ardından ise boğazını yerde bulduğu bir kiremit parçasıyla kesti. 5 yaşındaki yeğeninin ölmesi üzerine cani amca küçük çocuğun cansız bedenini parçalara ayırarak yaktı, yanmış kalıntıları çuvala koyan amca iki arkadaşının yardımıyla bir çöplüğe döktü.

“ONU SEVDİĞİNİ HERKES BİLİYOR”

Olayın ortaya çıkmasından sonra 45 yaşındaki zanlı ve ona yardım eden iki kişi tutuklandı. Amcanın yeğenini çok sevdiğini ve olay karşısında şaşkına döndüğünü ifade eden bir aile üyesi, “Amcanın yeğenine ne kadar düşkün olduğu ortaydı. Onu sevdiğini herkes biliyor. Yaşanan olay karşısında şaşkına döndük” dedi.

İlginizi Çekebilir

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

 Mucize kurtuluş! 720 derece sıcaklığındaki kazana düştü

Mucize kurtuluş! 720 derece sıcaklığındaki kazana düştü

 Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdıOtobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı
Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...
Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...
Anahtar Kelimeler:
İran ölüm

En Çok Okunan Trend Haberler

Bikinisi o kadar küçük ki! Hiçbir şey giymediği zannedildi

Bikinisi o kadar küçük ki! Hiçbir şey giymediği zannedildi

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

İlginizi Çekebilir

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.