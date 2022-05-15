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  4. Amcalarından ikiz kardeşlere sokak ortasında öldüresiye dayak! Sebebi pes dedirtti

Amcalarından ikiz kardeşlere sokak ortasında öldüresiye dayak! Sebebi pes dedirtti

15.05.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. İkiz kardeşler, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla darbedildi. İddiaya göre dehşete düşüren olayın nedeni, ikiz kardeşlerin babalarından boşanması konusunda annelerine destek vermesiydi. Darp anları kameraya yansıdı. İşte olayın detayları!

Amcalarından ikiz kardeşlere sokak ortasında öldüresiye dayak! Sebebi pes dedirtti

Dehşete düşüren olay, Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde 12 Mayıs Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar verdi. İkilinin çocukları Emirhan K. (17) ve Bedirhan K. (17) iddialara göre boşanma konusunda annelerine destek verdiği için amcaları tarafından defalarca tehdit edildi. Perşembe saat 22.00 sıralarında parkta oturan kardeşler evlerine dönerken, amcaları Yılmaz K. ve Fırat K. tarafından araçla yolları kesildi. İki kardeş, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla darbedildi.

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Sesler üzerine çevredekiler duruma tepki gösterdi. 2 amca çevredekilere bağırarak karşılık verdi. Daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçtılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kollarından ve bacaklarından yaralanan kardeşler hastanede tedavi altına alındı. İki kardeşin amcaları tarafından sopalarla darbedildiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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"BİZİ DÖVMEYE DEĞİL ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTILAR"

Amcası tarafından sopa ile darbedilen Emirhan K., "Biz parktan çıkarken bir araç önümüzü kesti. İçinde amcam vardı. Kolumuzdan tutarak zorla arabaya sokmaya çalıştılar ama arabaya girmedik. Arabadan beyzbol sopalarını çıkartıp bizi öldüresiye dövdüler. Bizi dövmeye değil öldürmeye çalıştılar. Sonra kendimizi binaya attık ve ben orada düşüp bayıldım. Bizi dövdüklerinde babam bizi uzaktan izliyormuş. Biz hastanedeyken hastaneye geldi. Bizi tehdit ediyorlardı. 'Bizi şikayet ederseniz annenizin ölüsünü bulursunuz' diyorlardı. Biz de annemize bir şey olur diye biz dayak yiyelim ama annemize bir şey olmasın düşüncesiyle şikayet etmiyorduk. Her zamanki gibi perşembe günü yine bizi dövüp kaçacaklardı. Etraftaki insanlarda cep telefonu ile kameraya almışlar. Normalde bizi kameraların olmadığı yerlerde dövüyorlar. Bu sefer ifşa oldular. Annemin can güvenliği yok, bakkala bile çıkamıyor" dedi.

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İkiz kardeşi Bedirhan K. ise "Babamın uzaklaştırma kararı var. Biz sırf annemizin yanında durduğumuz için amcalarım bunu yapıyor. Bizim hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Okula gidemiyoruz. Üniversiteye gitmek bizim için hayal oldu." diye konuştu.

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DHA

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