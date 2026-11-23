Fars Haber Ajansı'na göre Kalibaf, 3. Medya Kupası etkinliğinin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, düşmanın "ne savaş ne barış" koşullarını İran'a dayatarak ülkeyi yıpratıcı bir sürece sürüklemek istediğini savundu.

"BU YÖNDE ADIMLAR ATACAĞIZ"

Kalibaf, "Ablukayı (ABD'nin deniz ablukasını) askeri yöntemlerle kırmanın yolları var. Yakın zamanda bu yönde adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Mevcut "ne savaş ne barış" tablosundan çıkış yolunun kalıcı caydırıcılığa ulaşmak olduğunu dile getiren Kalibaf, bunun da ancak ülkenin güçlenmesiyle mümkün olabileceğini kaydetti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ülkenin güçlendirilmesi için bilimin etkin hale getirilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesinin öne çıkan başlıklardan biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır