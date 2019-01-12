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AMD Radeon VII Benchmark sonuçları!

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TEKNOLOJİ  | 12.01.2019 11:19 | Son Güncelleme

AMD Radeon VII Benchmark sonuçları bugün yayınlandı. Yeni oyunlar üzerinde yapılan testlerde AMD Radeon VII oldukça başarılı bir performans sergiliyor. İşte AMD Radeon VII Benchmark sonuçları!

AMD Radeon VII Benchmark sonuçları!

AMD’nin geçtiğimiz gün Nvidia RTX 2080 modeline rakip olmak için tanıttığı AMD Radeon VII ekran kartının bugün benchmark sonuçları yayınlandı. Firmanın bir önceki ekran kartı olan Vega 64 ile karşılaştırılan AMD Radeon VII, performans konusunda söz verdiği gibi oyunlarda FPS artışı sunuyor.

AMD Radeon VII, 4K çözünürlük ve yüksek ayarlarda Assassin’s Creed Odyssey‘de 40 FPS, Battlefield 1‘de 80 FPS, Battlefield V‘te 80 FPS üzeri performans sunuyor.

Ekran kartı ayrıca; Shadow of the Tomb Radier‘da 90 FPS, Call of Duty: Black Ops 4‘te 80 FPS ve Far Cry 5‘te 60 FPS oyun deneyimi sunuyor.

Vega 64’e göre; yaklaşık yüzde 35 daha performanslı olan Radeon VII, bu sonuçlar ile 4K çözünürlükte söylendiği gibi RTX 2080 ile yarışabilecek kapasitede.

Ancak Nvidia’nın RTX ile sunduğu ışın izleme teknolojisi maalesef ki Radeon VII modelinde yer almıyor. Bu açıdan Nvidia’nın eli hala AMD’ye göre daha iyi diyebiliriz.

Bu ay içerisinde 699 dolardan satışa sunulacak olan Radeon VII ekran kartının 1.8 GHz hızında çalışan ve 16 GB ultra hızlı HBM2 belleğe sahip olduğunu belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
radeon bilgisayar

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