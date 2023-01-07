Amerika Birleşik Devletleri’nde kriz yaratmıştı! ABD Temsilciler Meclisi başkanı 15. turda seçildi

Amerika Birleşik Devletleri’nde 8 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından Meclisi başkanlık seçimi krizi 15. turda sonuçlandı. ABD'de Temsilciler Cumhuriyetçi milletvekili Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi başkanı seçildi.

AMERİKA TARİHİNDE BİR İLK

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ülke tarihinde son 100 yılda ilk kez 15 kez oylama yaptı. Daha öncesinde eşine rastlanmamış başkanlık seçimlerinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın McCarthy'e destek çağrısına rağmen Muhafazakar Cumhuriyetçilerin McCarthy'e muhalifleri nedeniyle başkan seçimi için hiçbir oylamada yeterli çoğunluğa ulaşılamamıştı. Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, 15. turun sonunda, 216 oyla yeni Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi.

BAŞKAN NASIL SEÇİLİYOR?

435 üyeli Temsilciler Meclisinde halihazırda Cumhuriyetçiler 222, Demokratlar 213 koltuğa sahip. Ancak Demokratlardan 1 sandalye, Virginia'dan seçilen Demokrat siyasetçi Donald McEachin'in 28 Kasım 2022'de vefat etmesi üzerine boş kalmıştı. McCarthy'nin başkan seçilebilmesi için Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyor.

Ancak bu baraj her bir milletvekilinin bir üyeyi oylaması halinde geçerli. Örneğin 6 milletvekili oylamada çekimser kalırsa, mevcut milletvekili sayısı 434 olan mecliste çoğunluk için gereken oyun 218 değil, 214 olması gerekiyor. (AA)

CUMHURİYETÇİLERİN LİDERİ McCARTHY KİMDİR?

1965 doğumlu Kevin McCarthy ilk kez 2006'da Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi seçilmişti. Aslen iş insanı olan Kaliforniyalı siyasetçi, 2018'den bu yana Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapıyordu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçilerinden McCarthy, 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına itirazında Trump'ın yanında yer almıştı. Daha sonra seçimlerin meşru olduğunu kabul eden Cumhuriyetçi siyasetçi, 6 Ocak 2021'de Kongre binasına gerçekleştirilen saldırıyı da kınamıştı.