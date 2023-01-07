Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Amerika Birleşik Devletleri’nde kriz yaratmıştı! ABD Temsilciler Meclisi başkanı 15. turda seçildi

Amerika Birleşik Devletleri’nde kriz yaratmıştı! ABD Temsilciler Meclisi başkanı 15. turda seçildi

07.01.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi başkanlık seçimleri adeta krize neden olmuştu. ABD'de Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, 15. turun sonunda, 216 oyla yeni Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde kriz yaratmıştı! ABD Temsilciler Meclisi başkanı 15. turda seçildi

Amerika Birleşik Devletleri’nde 8 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından Meclisi başkanlık seçimi krizi 15. turda sonuçlandı. ABD'de Temsilciler Cumhuriyetçi milletvekili Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi başkanı seçildi.

AMERİKA TARİHİNDE BİR İLK

KAPAK1

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ülke tarihinde son 100 yılda ilk kez 15 kez oylama yaptı. Daha öncesinde eşine rastlanmamış başkanlık seçimlerinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın McCarthy'e destek çağrısına rağmen Muhafazakar Cumhuriyetçilerin McCarthy'e muhalifleri nedeniyle başkan seçimi için hiçbir oylamada yeterli çoğunluğa ulaşılamamıştı. Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, 15. turun sonunda, 216 oyla yeni Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi.

BAŞKAN NASIL SEÇİLİYOR?

kapak yeni6

435 üyeli Temsilciler Meclisinde halihazırda Cumhuriyetçiler 222, Demokratlar 213 koltuğa sahip. Ancak Demokratlardan 1 sandalye, Virginia'dan seçilen Demokrat siyasetçi Donald McEachin'in 28 Kasım 2022'de vefat etmesi üzerine boş kalmıştı. McCarthy'nin başkan seçilebilmesi için Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyor.
Ancak bu baraj her bir milletvekilinin bir üyeyi oylaması halinde geçerli. Örneğin 6 milletvekili oylamada çekimser kalırsa, mevcut milletvekili sayısı 434 olan mecliste çoğunluk için gereken oyun 218 değil, 214 olması gerekiyor. (AA)

CUMHURİYETÇİLERİN LİDERİ McCARTHY KİMDİR?

1965 doğumlu Kevin McCarthy ilk kez 2006'da Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi seçilmişti. Aslen iş insanı olan Kaliforniyalı siyasetçi, 2018'den bu yana Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapıyordu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçilerinden McCarthy, 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına itirazında Trump'ın yanında yer almıştı. Daha sonra seçimlerin meşru olduğunu kabul eden Cumhuriyetçi siyasetçi, 6 Ocak 2021'de Kongre binasına gerçekleştirilen saldırıyı da kınamıştı.

İlginizi Çekebilir

Ülkede meclis karıştı! Tekme, tokat, sandalye...

Ülkede meclis karıştı! Tekme, tokat, sandalye...

 Kıyafeti uygunsuz bulundu! Onlarca erkek takip edip...

Kıyafeti uygunsuz bulundu! Onlarca erkek takip edip...

 Erdoğan ve Putin’e dondurma vermişti! Bakın o kadın kimmiş?

Erdoğan ve Putin’e dondurma vermişti! Bakın o kadın kimmiş?

 10 yıl önceki hali gündem oldu! Rus televizyonunda böyle eğlendi

10 yıl önceki hali gündem oldu! Rus televizyonunda böyle eğlendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karısını bastı! İhaneti durdurmak için ön cama atladıKarısını bastı! İhaneti durdurmak için ön cama atladı
12 yaşındaki kızla buluşmak istedi! Kızın babası böyle tepki verdi12 yaşındaki kızla buluşmak istedi! Kızın babası böyle tepki verdi
84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler
Anahtar Kelimeler:
Temsilciler Meclisi ABD Temsilciler Meclisi amerika birleşik devletleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Olay yatak odası itirafı! “Tüm erkekler bunu yanlış yapıyor”

Olay yatak odası itirafı! “Tüm erkekler bunu yanlış yapıyor”

84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler

84 yaşındaki kadını mezarından çıkartıp tecavüz ettiler

Göğüslerini gösterdi! Hiçbir sansür uygulamadı

Göğüslerini gösterdi! Hiçbir sansür uygulamadı

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.