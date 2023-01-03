Senegal Meclisi’nde kavga! Bütçe tartışması şiddetlendi... Çıkan arbedede hamile milletvekilinin karnına tekme atıldı

Senegal’da geçtiğimiz ay bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet ve iktidar partileri arasında şiddetli bir tartışma yaşanmıştı. Benzer görüntüler bu ayda da gerçekleşti. Çıkan arbede sonucunda bazı milletvekilleri hapis cezasına çarptırılırken bazıları ise tazminat ödemek zorunda kaldı.

CEZALARI KESİNLEŞTİ

Senegal'de bütçe tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine hamile bir meslektaşının karnına tekme atan iki milletvekili 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mamadou Niang ve Massata Samb hamile bir milletvekilinin karnına tekme atması üzerine hapis cezasına çarptırılırken, Amy Ndiaye, bir dini figürü eleştirdiği için muhalefet milletvekilleri tarafından saldırıya uğradı. Milletvekillerinin Ndiaye’ye tazminat olarak 5 milyon CFA frangı (152 bin 115 TL) ödemesi kararlaştırıldı.