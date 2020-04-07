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Amerika'da kalan Didem Uzel: 'İki hafta sert geçebilirmiş'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 17:32 | Son Güncelleme

Eşi Selim Sarı ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Didem Uzel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oradaki durumu anlattı.

Amerika'da kalan Didem Uzel: 'İki hafta sert geçebilirmiş'

2012 yılında finansçı Selim Sarı ile evlenen Didem Uzel, 2016 yılında da oğlu Aslan'ı kucağına almıştı. Evlendikten sonra eşiyle birlikte Amerika'ya yerleşen ünlü oyuncu karantina günlerini anlattı.

Amerika- Miami'de sakin bir hayat süren aile uyarılardan sonra eve kapandı. Sadece gıda ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan Didem Uzel, Amerika'daki son durumu takipçileriyle paylaştı.

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Market alışverişine giden Uzel, 'Günler sonra dışarı çıktım markete gidiyorum. Önümüzdeki iki hafta sert geçebilirmiş, evden çıkmayı düşünmüyorum. Sebze ve et alacağım. Marketten içeri giriş sürem 45 dakika kadar sürdü. İçeride 1 saat kadar kaldım. Her şey vardı. Sıranın sebebi içeri çok insan almadıkları için, çünkü sosyal mesafe yapmışlar. Herkes birbirinden uzak ve son derece saygılı. Etraf sessiz.

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Maskeler ve eldivenler telefon ile konuşmayı bile engelliyor. Neyse 15 gün evden çıkmadan takılabiliriz. Patates cipsi bile aldım. Akşama tekrardan Aşk-ı Memnu izleyeceğim' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika, didem uzel, Didem Uzel virüs,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
para var huzur var ne diyelim . biz dışarıda virüsle uğraşa uğraşa çalışmaya devam.
bence kaza namazları gözden geçirmek lazım tabi müslümansa
Aşkı Memnu mu? bu kadar nostalji gereksiz.
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