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Amerika polisi 12 yaşındaki Türk genci Mertcan için alarma geçti! Her yerde aranıyor

15.03.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’un Long Island bölgesinin Farmingville kentinde yaşayan 12 yaşındaki kayıp Türk çocuk için alarm verildi. Amerika Birleşik Devletleri’nde polisler kayıp Mertcan’ı her yerde ararken kayıp ilanlarıyla bölge halkından yardım istedi.

Amerika polisi 12 yaşındaki Türk genci Mertcan için alarma geçti! Her yerde aranıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Mertcan Çakmak isimli bir Türk çocuk ailesiyle yaşadığı evden 13 Mart Pazar gecesi çıkarak bir anda kayboldu. Bisikletini alarak ailesinin evinden çıkan çocuktan haber alamayan aile pazartesi sabahı erken saatlerde Suffolk Country Emniyeti’ne kayıp ilanında bulundu.

HER YERDE ARANIYOR

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ABD polisi 12 yaşındaki kayıp çocuğu bulabilmek için harekete geçti. Mertcan’ın fotoğraflarından oluşan kayıp ilanları ailesiyle birlikte yaşadığı Farmingville ve çevresindeki bölgelere asıldı. Bölge polisi her tarafta gönüllülerle birlikte Mertcan Çakmak’ı bulmak için aramalarını sürdürüyor.

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Amerika

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