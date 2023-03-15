Amerika polisi 12 yaşındaki Türk genci Mertcan için alarma geçti! Her yerde aranıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Mertcan Çakmak isimli bir Türk çocuk ailesiyle yaşadığı evden 13 Mart Pazar gecesi çıkarak bir anda kayboldu. Bisikletini alarak ailesinin evinden çıkan çocuktan haber alamayan aile pazartesi sabahı erken saatlerde Suffolk Country Emniyeti’ne kayıp ilanında bulundu.

HER YERDE ARANIYOR

ABD polisi 12 yaşındaki kayıp çocuğu bulabilmek için harekete geçti. Mertcan’ın fotoğraflarından oluşan kayıp ilanları ailesiyle birlikte yaşadığı Farmingville ve çevresindeki bölgelere asıldı. Bölge polisi her tarafta gönüllülerle birlikte Mertcan Çakmak’ı bulmak için aramalarını sürdürüyor.