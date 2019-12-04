MAGAZİN

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.12.2019 23:07 | Son Güncelleme

İsveç'in başkenti Stockholm'e gitmek için ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen ABD'li oyuncu Robert Davi, havalimanına övgüler yağdırdığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Eşi ve kızıyla 2 Aralık'ta seyahat eden Robert Davi, bu ülkeye yapacağı sefer öncesi İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki gümrüklü alanı gezdi.

Havalimanını çok beğenen Davi, terminallerle ilgili görüşlerini, çektiği videoda İngilizce olarak aktararak, sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

"BİZİM LİDER OLMAMIZ GEREKİR"

Terminal binasını, renkleri ile mimarisini beğendiğini belirten Davi, "Şuna bakın, şu topluluğa, boyutuna. İstanbul Türkiye, burada bir turdayım. Ailemle beraber buradan Stockholm'a geçeceğiz. Bu eşim ve kızım. İşte benim küçük bebeğim. Bu seyahatte çok uslu durdu. Daha biraz önce Türkiye'ye indik. Başka ülkelerde bunun gibi altyapı olabiliyorsa neden Amerika'da olmasın? Bizim lider olmamız gerekir" diyerek duygularını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Robert Davi ABD oyuncu

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
elin gavuru överde kendi çakal tipli kırmalarımız yerer malesef ne diyordu bir genel başkan yardımcısı dünyanın en iyi işini yapsanızda iyi yaptınız diyecek değiliz böyle kansız bunlar
BİDE SARAYI GÖRSEN ,BİZDE NEDEN YOK DİYE AĞLARDIN ROBERT ,HELE BİRDE YERLİ ARABAMIZI VE UÇAĞIMIZI ,UZAY ARAÇLARIMIZI GÖRSEN BİZDE NEDEN YOK DİYE NAZARIN DEĞERDİ....
buyur burdan yak bazılarının gözüne soksanda olmuyor gözüne sokmak lazım
Elin yabancisi ovgu yagdirir. Bizim yabancilarda camur atar. İcimizdeki yabanci disardakinden daha gaddar.
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