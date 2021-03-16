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Amine Gülşe'nin takılarının fiyatı dudak uçuklattı

16.03.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Amine Gülşe'nin takılarının fiyatı dudak uçuklattı

Eşi Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Türkiye'ye dönüş yapan Amine Gülşe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Gülşe'nin son paylaştığı fotoğrafta güzelliğinin yanı sıra takılarının fiyatı da dudak uçuklattı.

Uzun yıllar oyunculuk yapan 27 yaşındaki Amine Gülşe, 2019 yılında futbolcu Mesut Özil ile nikah masasına oturdu. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, şimdilerde hayatlarına Türkiye'de devam ediyor.

2,9 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sık sık ev halini paylaşan Amine Gülşe, son olarak kızı Eda'yı uyuttuktan sonra bir fotoğrafını paylaştı.

190 BİN TL'LİK POZ

Paylaşımına "Eda uyuyunca monitöre sarılan anne" notunu yazan Gülşe'nin duru güzelliğinin yanı sıra takıları gündem oldu.

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Gülşe'nin 80 bin TL değerindeki saatini ve 100 bin TL değerindeki yüzüğünü eşi Mesut Özil almış 10 bin TL değerindeki bilekliğini ise kayınvalidesi hediye etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Amine Gülşe Mesut Özil
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Mesut özilin canı sağolsun sorun değil büyütmeyin o kadar da olsun yakışır Amine hanıma...
böyle giüzelliğin takılarının pahalı olmasının ne önemi varki

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