MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Amuda kalkan Pınar Altuğ'a yaşı hatırlatılınca... "Çatlayın"

Amuda kalkan Pınar Altuğ'a yaşı hatırlatılınca... "Çatlayın"

06.07.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesiyle tatilde olan Pınar Altuğ son olarak mayosunu giyip amuda kalkarak verdiği pozla gündem oldu. Altuğ kendisine gelen "Yaşlısın" yorumlarına yanıt vermeyi ihmal etmedi.

Amuda kalkan Pınar Altuğ'a yaşı hatırlatılınca... "Çatlayın"

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' rolü ile adını geniş kitlelere duyuran ve magazin gündeminden düşmeyen 46 yaşındaki Pınar Altuğ, şu sıralar ailesiyle tatil yapıyor. Ünlü oyuncu, son olarak mayosunu giyip amuda kalkarak verdiği pozla gündem olmuştu.

Altuğ paylaşımında, "Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatın altının üstündün daha iyi olmayacağını" demişti.

Pınar Altuğ mayosuyla amuda kalktı! Pozlarıyla gündem olduPınar Altuğ mayosuyla amuda kalktı! Pozlarıyla gündem oldu

Pınar Altuğ'un paylaşımı oldukça fazla yorum aldı. Bazı takipçileri Altuğ'u tebrik ederken bazıları ise yaşına gönderme yaptı. Altuğ her yoruma üşenmeden yanıt vermesiyle dikkat çekti.

2

Altuğ bir takipçisinin "Bu yaşta iyi cesaret düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumuna "Kırılmaz siz rahat olun ya da çatlayın bilemedim" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

Bir takipçisi ise Altuğ'a "Yaşlı bir kadın olarak çok tehlikeli" yorumunda bulundu.

60e306b386b2472708811434

Ünlü oyuncu bu yoruma da "Spor yapmaya alışkın bir insan için sorun olmaz" yanıtını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili
PARTNER43 yaşındaki Deniz, kusursuz fiziğinin sırrını verdi! Her gün aynı sebzenin suyunu içiyor43 yaşındaki Deniz, kusursuz fiziğinin sırrını verdi! Her gün aynı sebzenin suyunu içiyor
Yeni aşkı film setinde ortaya çıktıYeni aşkı film setinde ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
bakış açımız amudla değişecekse vah halimize
kadın o kadar çok böyle yorum alıyor ki ben bile katlanamiyorken iyi sabır iyi psikoloji
Yani yaşlısın kabul esiyon

En Çok Okunan Haberler

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Bahçeli'den 'Soylu' açıklaması

Bahçeli'den 'Soylu' açıklaması

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Tacizciye meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu ara sokağa götürdü

Tacizciye meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu ara sokağa götürdü

TÜİK açıkladı! Türkiye dünyada 19'uncu oldu

TÜİK açıkladı! Türkiye dünyada 19'uncu oldu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Nefise Karatay'dan yatak pozu! Sosyal medyayı salladı

Nefise Karatay'dan yatak pozu! Sosyal medyayı salladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Oğlunu savunurken ünlü şarkıcıya küfürler savurdu!

Oğlunu savunurken ünlü şarkıcıya küfürler savurdu!

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.