Amuda kalkan Pınar Altuğ'a yaşı hatırlatılınca... "Çatlayın"

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' rolü ile adını geniş kitlelere duyuran ve magazin gündeminden düşmeyen 46 yaşındaki Pınar Altuğ, şu sıralar ailesiyle tatil yapıyor. Ünlü oyuncu, son olarak mayosunu giyip amuda kalkarak verdiği pozla gündem olmuştu.

Altuğ paylaşımında, "Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatın altının üstündün daha iyi olmayacağını" demişti.

Pınar Altuğ'un paylaşımı oldukça fazla yorum aldı. Bazı takipçileri Altuğ'u tebrik ederken bazıları ise yaşına gönderme yaptı. Altuğ her yoruma üşenmeden yanıt vermesiyle dikkat çekti.

Altuğ bir takipçisinin "Bu yaşta iyi cesaret düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumuna "Kırılmaz siz rahat olun ya da çatlayın bilemedim" yanıtını verdi.

Bir takipçisi ise Altuğ'a "Yaşlı bir kadın olarak çok tehlikeli" yorumunda bulundu.

Ünlü oyuncu bu yoruma da "Spor yapmaya alışkın bir insan için sorun olmaz" yanıtını verdi.



