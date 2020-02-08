Anadolu Ateşi Fransa'da Yandı

Mustafa Erdoğan'ın kurduğu ve sanat yönetmenliğini yaptığı Anadolu Ateşi, beşinci kez Parisli hayranlarıyla buluştu. Tarihi Rex sinemasındaki gösteri, her seferinde olduğu gibi yine yoğun bir katılım ve büyük bir coşkuyla karşılandı.

Gösteriden önce kuliste çok titiz bir prova çalışması vardı, heyecan doruktaydı. İlk gösteri gibi heyecanlı bir koşuşturma içinde Mustafa Erdoğan tüm detayları büyük bir titizlikle gözden geçirdi. İçerde heyecanlı bir koşuşturma sürerken, dışarıda ise yüzlerce kişi kuyrukta bekledi.

Anadolu Ateşi gösterisi Elazığ'daki deprem ve Van'daki çığ felaketlerinde yaşamını yitirenleri anarak başladı.

Anadolu'nun birbirinden renkli yörelerine ait figürlere seyirciler alkışlarla, ıslıklarla hatta çığlıklarla eşlik etti. Ama gösteride en çok alkışı hareketli Kafkas ritimleri ile Karadeniz horonu aldı.

Gösteri, ekranda Türk bayrağı ve konuk ülke Fransa bayrağının görüntüleri eşliğinde, Mustafa Erdoğan'ın da katıldığı geleneksel kapanış halayı ile sona erdi.