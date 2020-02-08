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Anadolu Ateşi Fransa'da Yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 21:08 | Son Güncelleme

Mustafa Erdoğan'ın kurduğu ve sanat yönetmenliğini yaptığı Anadolu Ateşi, beşinci kez Parisli hayranlarıyla buluştu. Tarihi Rex sinemasındaki gösteri, her seferinde olduğu gibi yine yoğun bir katılım ve büyük bir coşkuyla karşılandı

Anadolu Ateşi Fransa'da Yandı

Mustafa Erdoğan'ın kurduğu ve sanat yönetmenliğini yaptığı Anadolu Ateşi, beşinci kez Parisli hayranlarıyla buluştu. Tarihi Rex sinemasındaki gösteri, her seferinde olduğu gibi yine yoğun bir katılım ve büyük bir coşkuyla karşılandı.

Gösteriden önce kuliste çok titiz bir prova çalışması vardı, heyecan doruktaydı. İlk gösteri gibi heyecanlı bir koşuşturma içinde Mustafa Erdoğan tüm detayları büyük bir titizlikle gözden geçirdi. İçerde heyecanlı bir koşuşturma sürerken, dışarıda ise yüzlerce kişi kuyrukta bekledi.

Anadolu Ateşi gösterisi Elazığ'daki deprem ve Van'daki çığ felaketlerinde yaşamını yitirenleri anarak başladı.

Anadolu'nun birbirinden renkli yörelerine ait figürlere seyirciler alkışlarla, ıslıklarla hatta çığlıklarla eşlik etti. Ama gösteride en çok alkışı hareketli Kafkas ritimleri ile Karadeniz horonu aldı.

Gösteri, ekranda Türk bayrağı ve konuk ülke Fransa bayrağının görüntüleri eşliğinde, Mustafa Erdoğan'ın da katıldığı geleneksel kapanış halayı ile sona erdi.

Anadolu folklorünün ritmi ile mitolojik hikayelerini modern dans figürleriyle birleştiren Anadolu Ateşi, Parisli seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Anadolu Ateşi'nin Paris'teki gösterimini, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Büyükelçisi Altay Cengizer, Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu Barış Tağtekin'in yanı sıra, Türk ve Fransız çok sayıda seyirci izledi.

Bu sene 20'nci yılı dolayısıyla dünya turnesine çıkan ekip, bugüne kadar 104 ülkeyi gezdi, 50 milyona yakın seyirci tarafından izlendi.

Paris'ten sonra Fransa'nın Trelaze kentine gidecek olan ekip, ardından Rusya'da 11 ayrı kentte sahne alacak. Rusya'nın ardından ise New York başta olmak üzere Amerika turnesinde hayranlarıyla buluşacak.

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