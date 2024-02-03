Anahtarlarını evde unuttu! Pencereden içeri girmek isterken başına gelmeyen kalmadı... Bu görüntüler 20 milyon izlendi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde evinin anahtarını unutan bir kadının evine girmek için verdiği mücadele yer aldı. Lisa Rowland isimli bir kadının pencereyi açarak içeri girmekten başka çaresi yoktu ve genç kadın hiç düşünmeden kendisini açık bulduğu pencereden içeri bıraktı. Ancak işler hesapladığı gibi gitmedi ve Rowland pencerede baş aşağı sıkıştı.

GÖĞÜSLERİ GÖZÜKTÜ

Rowland'ın baş aşağı sıkışması nedeniyle bluzu yer çekimine yenik düşerek açıldı. Tüm mahallenin göğüslerini görmesinden büyük utanç duyduğunu dile getiren Rowland, kardeşinin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasından sonra viral oldu. Görüntüler kısa sürede 20 milyon izlenmeye ulaştı.