Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Anahtarlarını evde unuttu! Pencereden içeri girmek isterken başına gelmeyen kalmadı... Bu görüntüler 20 milyon izlendi

    Anahtarlarını evde unuttu! Pencereden içeri girmek isterken başına gelmeyen kalmadı... Bu görüntüler 20 milyon izlendi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.02.2024 15:21 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Lisa Rowland isimli bir kadın anahtarlarını evde unuttuğunu fark ettikten sonra pencereden içeri girmek istedi. Lisa'nın kız kardeşi Nicole tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde pencereden içeri girmek için mücadele veren Rowland'ın o anları 20 milyon izlenmeye ulaşarak sosyal medyada viral oldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde evinin anahtarını unutan bir kadının evine girmek için verdiği mücadele yer aldı. Lisa Rowland isimli bir kadının pencereyi açarak içeri girmekten başka çaresi yoktu ve genç kadın hiç düşünmeden kendisini açık bulduğu pencereden içeri bıraktı. Ancak işler hesapladığı gibi gitmedi ve Rowland pencerede baş aşağı sıkıştı.

    1

    GÖĞÜSLERİ GÖZÜKTÜ

    Screenshot_1

    Rowland'ın baş aşağı sıkışması nedeniyle bluzu yer çekimine yenik düşerek açıldı. Tüm mahallenin göğüslerini görmesinden büyük utanç duyduğunu dile getiren Rowland, kardeşinin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasından sonra viral oldu. Görüntüler kısa sürede 20 milyon izlenmeye ulaştı.

    İlginizi Çekebilir

    "Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum" dedi! 'Suçlu hissetmiyorum'

    "Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum" dedi! 'Suçlu hissetmiyorum'

     Sevgilisini yanlışlıkla tuvaletini yaparken çekti! Bir de paylaştı

    Sevgilisini yanlışlıkla tuvaletini yaparken çekti! Bir de paylaştı

     Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

    Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

     Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

    Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

     Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

    Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    "Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum" dedi! 'Suçlu hissetmiyorum'"Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum" dedi! 'Suçlu hissetmiyorum'
    Sevgilisini yanlışlıkla tuvaletini yaparken çekti! Bir de paylaştıSevgilisini yanlışlıkla tuvaletini yaparken çekti! Bir de paylaştı
    Erkek arkadaşı 9 kadınla daha sevgili! "Umarım beni seçer"Erkek arkadaşı 9 kadınla daha sevgili! "Umarım beni seçer"
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz

    Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz

    Ali Koç’tan son dakika başkanlık açıklaması: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak

    Ali Koç’tan son dakika başkanlık açıklaması: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak

    Savaş pilotuydu! İstifa edip yeni işini anlattı

    Savaş pilotuydu! İstifa edip yeni işini anlattı

    Saç saça baş başa kavga ettiler! Üstünün yırtılmasına bile aldırmadı

    Saç saça baş başa kavga ettiler! Üstünün yırtılmasına bile aldırmadı

    "Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum" dedi! 'Suçlu hissetmiyorum'

    "Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum" dedi! 'Suçlu hissetmiyorum'

    Bahçesinde çıplak güneşleniyor! "Komşularımın dikizlemesi..."

    Bahçesinde çıplak güneşleniyor! "Komşularımın dikizlemesi..."

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

    "Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.