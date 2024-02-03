Sosyal medyanın tepkisini çeken itiraflar! "Evli erkeklerle ilişki yaşıyorum" dedi... 'Suçlu hissetmiyorum'

Sosyal medyadan yaptığı itiraf sayesinde bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelen 51 yaşındaki Gweneth Lee, 11 yıl önce eşi Robert'ın vefat etmesiyle birlikte kendisine ikili ilişkilerde yepyeni bir yol çizdiğini söyledi. 100'den fazla erkekle ilişki yaşadığını dile getiren Lee, erkeklerle romantik bağ kurmadığını ifade etti.

"EVLİLİKLERİNİ BİTİRMELERİNİ İSTEMİYORUM"

Sevgili olduğu erkeklerle genellikle internet üzerinden tanıştıklarını söyleyen Lee, "Hiçbir suçluluk hissetmiyorum. Tanıştığım beyler evliliğe dair bir internet sitesinde reklam veriyorlar. Bir ilişki arama konusunda dürüst ve açıktırlar. Ben olmazsam aynı amaç için başkasını arayacaklar. Başka bir kadının erkeğini ondan çalarak evlilikleri mahvetmeye çalışan kadınlar var. Ben o kadınlardan değilim. Ancak, mutsuz bir evliliği olan çok sayıda erkek ve kadın var. Eğer mutsuzlarsa muhtemelen yoldan çıkmaları fazla zaman almayacaktır" dedi.

Lee'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medya

kullanıcılarının büyük bir bölümü Lee'nin tavrının büyük bir sadakatsizlik örneği olduğunu dile getirdi.